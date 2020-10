Na overleg met de stad Brugge en met voetbalploegen Club Brugge en Cercle Brugge heeft Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir beslist om toch door te zetten met de plannen voor de bouw van een voetbalstadion en een bedrijventerrein aan de Blankenbergse Steenweg. Het initiële plan wordt wel aangepast om tegemoet te komen aan de kritiek van de Raad van State.

Vorige week dinsdag legde de Raad van State een bom onder het Brugse stadiondossier door de ruimtelijke plannen voor de bouw van een nieuw stadion aan de Blankebergse Steenweg te vernietigen. Dat was een grote streep door de rekening van de stad Brugge, de voetbalclubs Club Brugge en Cercle Brugge en van de Brugse ondernemers.

Hoewel Club Brugge en de stad Brugge begin 2020 het geweer van schouder veranderden en beslisten om het nieuwe Club-stadion op de huidige Jan Breydelsite te bouwen, zou de grond aan de Blankenbergse Steenweg wel gebruikt worden voor een stadion voor Cercle. Maar de beslissing van de Raad van State zette alles dus op losse schroeven.

Na overleg met alle Brugse actoren heeft minister van Omgeving Zuhal Demir beslist toch door te zetten met de plannen voor een nieuw stadion en bedrijventerreinen aan de Blankenbergse Steenweg. Volgens haar waren alle actoren 'vragende partij om vast te houden aan het oorspronkelijke opzet en het vernietigde uitvoeringsplan zo rechtszeker mogelijk te remediëren'.

Het bestaande plan wordt dus bijgestuurd om op die manier tegemoet te komen aan de kritiek van de Raad van State. Zo had de raad problemen met de geplande 'bovenmaatse parking'. Die grote parking zou in de nieuw plannen vervangen worden door gelaagde parkeerplaatsen die minder ruimte innemen. Aan de zone voor bedrijventerrein wordt vastgehouden. Die keuze wordt gemotiveerd 'vanuit de noodzaak in de Brugse regio', klinkt het.

De Vlaamse regering heeft minister Demir groen licht gegeven voor de piste van een bijsturing van de bestaande plannen. De nieuwe plannen moeten wel binnen de maand opnieuw vastgesteld worden door de voltallige ministerraad.

Het stadsbestuur van Brugge staat volledig achter deze werkwijze. Burgemeester Dirk De fauw: 'We zijn meer dan tevreden dat minister Demir en de Vlaamse regering op deze wijze dit dossier wil deblokkeren. Niet alleen voor onze beide voetbalploegen maar ook voor de verdere economische ontwikkeling van onze regio is dit cruciaal. We zullen er vanuit de stad dan ook alles aan doen om deze oplossingspiste mee mogelijk te maken.'

