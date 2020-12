Met nog zes besmettingen kan Eupen aan de slag, maar het voelt zich met een megadruk programma niet echt gezond bezig.

Every inch a gentleman, dat is Eupentrainer Beñat San José altijd. Maar vanmiddag werd het zelfs hem iets te veel, toen hij zijn voorbeschouwing op de wedstrijd tegen Club gaf. Omdat Eupen, dat vorige week twintig besmettingen had bij spelers en entourage, nog moest wachten op de uitslag van de covidtesten, kon het pas om half twee melden dat het dit weekend effectief aantreedt op Club, aangezien er nog maar zes besmettingen zijn. Op de vraag of hij een wedstrijdfit elftal aan de aftrap kan brengen, was San Josés antwoord duidelijk: 'Nee. Numeriek kan ik elf spelers aan de aftrap brengen, maar wedstrijdfit zijn de meesten niet. Sommigen hebben tien dagen niet getraind, anderen twintig.'

De afgelopen weken trainde Eupen af en toe met vier tot zes veldspelers en twee keepers en moest het beroep doen op een aantal U21-spelers om een deftige training mogelijk te maken. Die jongeren komen straks niet in actie tegen Club, zegt de trainer: 'Omdat er niet één, maar minstens twee stappen verschil zijn tussen het profvoetbal en het niveau van de jongeren nu. Ik wil jong talent een kans geven, maar belangrijk is wanneer en in welke omstandigheden. Zij zijn er niet klaar voor.'

Negen wedstrijden in een maand

Club is de eerste wedstrijd die Eupen speelt sinds zes december, de eerste ook van negen wedstrijden die het in een maand moet afwerken. Eupen voetbalt ook op 29 december (een inhaalmatch). Spelers en technische staf hebben geen kans om met Kerst of Nieuwjaar hun familie te zien, aangezien de meeste spelers buitenlanders zijn en het land niet even snel kunnen verlaten.

Soms zitten er niet eens drie dagen tussen twee matchen, en dat baart de club zorgen. 'Het is niet dat we uit vakantie komen en lekker fris zijn', aldus de trainer. 'Ik weet niet wat de impact van die snel opeenvolgende matchen gaat zijn op de gezondheid van mijn spelers. Ik voel hier echt geen respect. We gaan doen wat van ons verwacht wordt, maar dit is niet meer normaal.'

Wie op Club alvast niet zal aantreden, is kapitein Nils Schouterden. Die reist dit weekend af naar Larnaca om er medische tests te ondergaan en een contract van anderhalf jaar te tekenen. Trainer Beñat San José probeerde nog op hem in te praten en hem in Eupen te houden. 'Maar ik wilde absoluut ooit eens in het buitenland gevoetbald hebben', aldus Schouterden die in 2013/14 al eens bij Eupen belandde en er in 2017 terugkeerde. Afgelopen zomer erfde hij er de kapiteinsband van Siebe Blondelle.

