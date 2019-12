Anderhalf jaar geleden ging traditieclub Lierse SK failliet. Hoe ziet de voetbalscène in Lier er vandaag uit? Redacteur Geert Foutré brengt het in kaart.

Voor de topper in derde amateurklasse B tussen Lyra-Lierse en FC Turnhout zijn zo'n kleine 1000 toeschouwers afgezakt naar het stadion in Berlaar, zo'n tien kilometer van het centrum van Lier, waar Lyra-Lierse zijn thuiswedstrijden afwerkt. De thuisploeg treedt aan in de geel en zwart gestreepte shirts van het oude Lierse, en werkt de uitmatchen af in het rood en wit van het voormalige Lyra, tevens de Lierse stadskleuren.

De bedoeling van de club waar Mo Messoudispel verdeler is, is op termijn terug te keren naar Lier, zowel met het eerste elftal als met de jeugd die voorlopig in Vremde voetbalt.

Een week eerder werkt Lierse Kempenzonen in eerste amateurafdeling (derde klasse) zijn thuiswedstrijd af tegen nog zo'n cultclub, Club Luik, voor zo'n 3000 toeschouwers. Vorig jaar waren dat er in het eerste, meer succesvolle seizoen van de Kempenzonen, soms 4000. In totaal maakt dat bijna 5000 man die warm lopen voor de wedstrijden van één van beide ploegen die strijden om de gunst van de voormalige Lierse supporters.

Van Kerckhoven en Van Meir

Sommigen gaan naar beide ploegen kijken, velen hebben afgehaakt en zitten thuis in hun zetel, anderen kozen partij. Zoals Eric Van Meir die vanaf dag één zijn steun uitsprak voor het project Lyra-Lierse. Dat moest op 31 mei 2018 beslissen of het over zou gaan tot een naamsverandering. Omdat het toen geen echo's kreeg dat een ander project op het Lisp zou doorgaan, werd die beslissing genomen.

's Anderdaags werd toch een nieuw project voorgesteld, Lierse Kempenzonen. Antwerps zakenman Luc Van Thillo, voorheen bij Antwerp aan de slag, was de drijvende kracht, samen met vader en zoon Van Lommel, de eigenaars van derdeklasser Oosterzonen, die met hun club naar het Lisp verhuisden.

Daar zit onder meer Nico Van Kerckhovenop de trainersbank, één van Van Meirs beste vrienden, en samen met hem deel uitmakend van de laatste kampioenenploeg van Lierse SK in 1996-97 en de daaropvolgende Champions' League. Van Kerckhoven is nog on speaking terms met Van Meir, 'maar ik begrijp Erics keuze niet', verzucht hij, in een uitgebreide reportage die Sport/Voetbalmagazine deze week brengt over beide clubs in Lier. 'Voor mij blijft Lyra-Lierse altijd Lyra.'

Lierse stadsderby?

De twee projecten verschillen. Lyra-Lierse wil vooral verankerd zijn met de stad, een coöperatieve vennootschap worden met de supporters als aandeelhouders. 'Nooit zal één iemand enige eigenaar zijn van deze club', zegt Raf Bormans, algemeen verantwoordelijke van Lyra-Lierse, zelf een ex-speler van Lyra en voormalig jeugdspeler van Lierse SK. 'Daarom ambiëren we met de huidige klasse-indeling enkel de top van eerste amateurklasse. Omdat we menen dat 1A en 1B niet leefbaar zijn zonder een eigenaarsmodel.'

Lierse Kempenzonen mikt dan weer ruimer, op de Kempen. Het heeft een kern die voltijds professioneel werkt. De bedoeling is op termijn een club te maken die niet afhankelijk is van Luc Van Thillo, zegt CEO Yorick Torreele. 'Onze bedoeling is wel een volwaardige profclub uit te bouwen en daarmee zo hoog mogelijk te spelen. We mikken op een mix van jong en oud, maar altijd Belgisch. Al onze spelers moeten wél een Belgisch paspoort hebben, ik ben overtuigd dat dat ook kan in 1B.'

Lierse Kempenzonen ziet zichzelf de eerste vijf tot tien jaar ook doorbrengen op het Lisp. Mocht het degraderen, en Lyra-Lierse promoveert, dan komen de twee Lierse clubs volgend seizoen uit in tweede amateurreeks en spelen ze in competitieverband de eerste Lierse stadsderby sinds 1953-54. Toen zakte Lyra uit de hoogste klasse.

