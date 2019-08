Voor de zomer verlengden trainer Vincent Euvrard en sportief adviseur Frank Vercauteren hun contract bij OH Leuven met drie seizoenen. Het doel: promoveren naar 1A, net zoals het duo dat twee jaar geleden deed met Cercle Brugge.

In februari 2019 werd coach Nigel Pearson ontslagen na anderhalf jaar van tegenvallende resultaten en te stereotiep lange ballen-voetbal. De Engelsman, een pion van OHL-eigenaar King Power, werd vervangen door een Belgisch duo: Vincent Euvrard als trainer en Frank Vercauteren als sportief adviseur naast hem.

Buitenlandse broodheer

In de praktijk betekent dat dat Euvrard de trainingen leidt en coacht tijdens de wedstrijden, terwijl Vercauteren de wedstrijden van boven in de tribune volgt en via oortjes in contact staat met de bank. Op die manier boekte het duo eerder al succes bij Cercle Brugge, waarmee het twee jaar geleden de promotie naar 1A bewerkstelligde. Toen ook met een buitenlandse investeerder als broodheer.

'Het verschil met Cercle Brugge is dat daar een duidelijke link bestond met AS Monaco, de spelers kwamen voornamelijk via hen', zegt Euvrard. 'Bij OHL is er één entiteit (King Power) die twee clubs aanstuurt. Het is niet dat je hier veel spelers van Leicester ziet. Voor alle duidelijkheid: bij Cercle was er op geen enkel moment sportieve inmenging vanuit Frankrijk. Wij konden perfect werken zoals wij wilden. Hetzelfde bij OHL.'

'We moeten natuurlijk duiding geven bij beslissingen. Zoals tijdens de play-downs, toen we voor elke wedstrijd in afzondering wilden gaan: ik vind het logisch dat je die kosten verantwoordt. De samenwerking met Leicester zien wij als een troef, we kunnen van elkaar leren. Frank en ik zullen binnenkort wel eens naar daar gaan voor een bezoekje, net zoals we destijds eens bij AS Monaco langsgegaan zijn.'

Keita (rechts) van OHL in duel met Kurt Abrahams van Westerlo. © belgaimage

Nadat behoud in 1B vaststond, aarzelden Euvrard en Vercauteren niet lang om hun contract bij OH Leuven te verlengen. Zij zijn de komende drie jaar aan de club gebonden, daar spreekt geloof in het project uit. Euvrard: 'Absoluut. De omkadering hier hoort minimum bij de top acht van België, en dan ben ik nog voorzichtig. Frank en ik zijn ons zeer bewust dat we hier in topomstandigheden kunnen werken.'

'De sleutel naar succes is continuïteit. Dat zie je nu bijvoorbeeld bij Club Brugge en dat was ook de manier waarop King Power het aanpakte bij Leicester City. Voor Frank en mij is dit slechts de eerste mercato. Beetje bij beetje schaaf je aan de ploeg, laat je een paar afvloeien en versterk je gericht met twee of drie namen. Zo bouw je een kern uit die de titel kan pakken. Als het niet dit seizoen is dan wel volgend seizoen.'

