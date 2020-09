László Bölöni kreeg al na 25 dagen de wacht aangezegd bij de Buffalo's. Met SK Rapid Wien krijgt KAA Gent morgen wel al meteen een gevaarlijke Oostenrijks team voorgeschoteld op weg naar de groepsfase van de Champions League.

SC Rheindorf Altach. Zouden Ivan De Witte en Michel Louwagie die naam hebben uitgesproken tijdens de lange terugrit van Eupen naar Gent afgelopen vrijdag? Het angstzweet breekt bij het Gentse bestuursduo nog altijd uit als ze terugdenken aan hoe hun spelers zich in augustus 2017 over twee duels richting de Europa League lieten ringeloren door de Oostenrijkers. Succescoach Hein Vanhaezebrouck kon zijn ongeloof niet wegsteken, toen na de heenwedstrijd thuis in de Ghelamco Arena (1-1) er met 3-1 volkomen terecht werd verloren in het Cashpoint Arenastadion. Want de minder begaafde spelers van trainer Klaus Schmidt hadden zich met volle overgave, passie en strijd gegeven. Ze werden dan ook beloond voor hun inspanningen.Dat zijn nu precies de waarden waar KAA Gent naar zoekt, sinds Jess Thorup na amper twee speeldagen in de Jupiler Pro League werd. Ook de pas aangestelde László Bölöni kreeg de motor niet aan de praat. Er was geen klik met de spelersgroep. De dramatische 3 op 15 in de Belgische competitie zorgde voor een onbehaaglijk gevoel en een pak interne onvrede. Veelzeggend was dat er zeer veel gelekt werd naar de pers. Het ontslag komt dan ook niet geheel onverwacht.Tegen SK Rapid Wien wacht nochtans een duel op leven en dood. De Oostenrijkers wonnen hun drie officiële duels in de competitie toe nu toe won en ze scoorden daarin maar liefst tien keer. KAA Gent recupereert wel aanvoerder Vadis Odjidja en Roman Jaremtsjoek, maar de onbegrijpelijke lusteloosheid waarin de ploeg tegen KV Mechelen en KAS Eupen verviel, moet uit de ploeg. De groepsfase van de Champions League blijft de droom én het doel van voorzitter De Witte en heel wat van de spelers. Hij mocht er al eens van proeven in het seizoen 2015/2016 en wil dat genot herbeleven. Ook financieel is zo'n avontuur mooi meegenomen, want het levert al zeker 30 miljoen euro op. Wordt de eerste horde Rapid Wien genomen, dan wachten nog twee duels tegen AZ of Dynamo Kiev. Lukt het niet tegen Rapid Wien, dan is de groepsfase van de Europa League het vangnet.