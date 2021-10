Op West Ham verloor KRC Genk voor de vierde keer op rij. Het vervalt steeds weer in dezelfde fouten.

Van de afgelopen zes wedstrijden won KRC Genk er maar één: tegen promovendus FC Seraing was dat. De thuisnederlaag tegen Dinamo Zagreb enkele dagen later was de aanzet tot een zwarte reeks. In de afgelopen zes wedstrijden maakte Genk amper zeven goals en slikte het er vijftien. Dat zijn 2,5 tegengoals per wedstrijd. Veel te veel voor een ploeg waar de lat dit seizoen een stuk hoger werd gelegd, voor iedereen en in alle geledingen. 'Als we zelf niet de ambitie verwoorden en een winning spirit uitstralen, hoe kunnen we die dan van de spelers eisen?', verwoordde Head of Football Dimitri de Condé het deze week nog in Sport/Voetbalmagazine. Maar drie dagen na het erg open en interessante interview ging Genk weer onderuit in Charleroi, en op West Ham was het evenmin goed, om het nog zacht uit te drukken.Tot minuut 43 konden de Limburgers daar de illusie creëren dat er iets te rapen viel, maar nog voor het uur was het met 3-0 over en out. Opnieuw kon Genk zijn kansen niet of onvoldoende benutten. Het was voorin niet efficiënt genoeg en slikte achterin drie vermijdbare goals, waarvan weer twee op stilstaande fases. Daarbij toonde Paul Onuachu dat aanvallend en verdedigend koppen twee verschillende vakken zijn. Een club in Engeland is zijn droom, maar zijn verplaatsing naar West Ham eindigde in een nachtmerrie. De kans is klein dat de komende dagen en weken Engelse clubs aan de lijn bij zijn nieuwe makelaar zullen hangen. Tenzij ze hem al langer en uitgebreider gescout hebben, en hem niet afrekenen op deze gitzwarte periode (gemiste penalty's op Charleroi, verloren kopduels bij de eerste twee tegengoals).Er mocht best wat meer gif op het veld bij de spelers en de technische staf, vond De Condé nog toen de Genkse wedstrijdmentaliteit ter sprake kwam tijdens het interview. Dat gif blijft uit, en dat is een probleem. Dit KRC Genk bijt niet. Niet voorin bij de afwerking, niet achterin wanneer het mes moet worden bovengehaald. Het voetbalt bij momenten nog altijd meer dan aardig, maar er sluipt steeds meer twijfel in dit elftal, ongeacht de samenstelling waarin John van den Brom het de wei in stuurt.In Londen was dat een team van spelers die er vorig jaar allemaal al waren, zonder Daniel Muñoz die vorig seizoen een revelatie was maar het dit jaar moeilijk heeft met zichzelf en al verschillende keren zwaar in de fout ging.Zondag tegen KAA Gent, dat net de omgekeerde beweging maakt dit seizoen (aarzelend gestart, stilaan op toerental komend), moet KRC Genk zich absoluut herpakken. Een vijfde opeenvolgende nederlaag zou de druk op de trainer wel erg doen toenemen in een seizoen waarin men Club Brugge als titelkandidaat wil bijbenen en Europees wil overwinteren (wat ook nog kan, gezien de andere resultaten in de poule). 'Topsport is ook opkomen voor je hoofdcoach', gaf De Condé als antwoord mee op de vraag of het nog altijd klikt met de trainer. Dat siert hem. De Condé weet ook dat het weinig zin heeft om bij elke tegenslag enkel en alleen naar de trainer te wijzen. Het is met die makkelijke insteek dat KRC Genk al aan zijn elfde trainer in tien jaar toe is, maar zodra ook de fans op Tribune Zuid zich gaan roeren - wat tot nu toe niet gebeurde - wordt er in de eretribune zenuwachtig heen en weer geschoven. Dan moet De Condé oppassen dat hij niet de enige is die nog opkomt voor de coach die qua profiel nog steeds uitstekend past bij de club, maar die net als alle anderen over die hoger gelegde lat moet zien te raken.Dat lukt op deze manier niet.