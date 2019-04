Speurders van de federale politie zijn vanochtend binnengevallen in het trainingscentrum van RSC Anderlecht in Neerpede.

Dat wordt door het parket bevestigd, meldt persagentschap Belga.

Volgens het federaal parket gaat het om een gerechtelijk onderzoek naar naar witwaspraktijken en het opzetten van een criminele organisatie, waarbij vooral spelersmakelaars geviseerd worden.

Ook in Schaarbeek en op de zetel van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) in Laken werden huiszoekingen uitgevoerd.

Het dossier staat wel los van 'Operatie Propere Handen/Zero', het onderzoek dat in oktober 2018 leidde tot huiszoekingen en arrestaties in het voetbalmilieu, al is er ook in het huidige onderzoek sprake van witwasconstructies die zouden opgezet zijn naar aanleiding van de transferts van spelers.

Administratie

Op het oefencentrum in Neerpede bevindt zich ook de administratiedienst van paars-wit. Anderlecht was niet op voorhand ingelicht en weet niet waar de speurders naar op zoek zijn.

De club onthoudt zich voorlopig dan ook van commentaar tot er meer duidelijkheid is. Vermoedelijk worden enkele documenten van transfers in beslag genomen. 'RSC Anderlecht verleent zijn volledige medewerking', reageert woordvoerster Marie Verbeke.

Politie-inval bij #Anderlecht. De club zegt mee te werken met wat de politie vraagt, maar weet voorlopig niet waarnaar speurders op zoek zijn.@VTMNIEUWS #RSCA — Jarno Bertho (@JarnoBertho) April 24, 2019

Ook op 10 oktober 2018 deed het gerecht ook al eens een inval bij Anderlecht. Dat was wel in het kader van 'Operatie Propere Handen', en er werden toen ook huiszoekingen verricht bij onder meer Club Brugge, KV Oostende en Lokeren. Die dag werden ook onder andere voormalig Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck en diens goede vriend en voetbalmakelaar Mogi Bayat opgepakt voor verhoor. Van Holsbeeck was meteen op vrije voeten, Bayat werd na anderhalve maand op borg vrijgelaten onder strenge voorwaarden.

Bij de KBVB werden woensdag een aantal documenten meegenomen omtrent transfers, die bij de Affiliation Manager van de KBVB aangemeld moeten worden. Waar de speurders precies naar op zoek waren, is ook bij de voetbalbond niet helemaal duidelijk.

Onduidelijk

Dat spelersmakelaars of andere personen die verdacht worden in 'Operatie Propere Handen/Zero', niet zouden betrokken zijn in het huidige onderzoek, wil het parket niet gezegd hebben.

Sowieso geeft het federaal parket minstens voorlopig geen verdere informatie vrij over het dossier. Zo is niet duidelijk welke spelersmakelaars geviseerd worden, noch naar aanleiding van welke transfers van welke spelers en geld zou witgewassen zijn.