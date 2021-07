Voor het begin van het seizoen sprak Sport/Voetbalmagazine met Peter Verbeke, de sportief directeur van Anderlecht. Een voorsmaakje.

Vorig seizoen zat er voor Anderlecht meer in dan de vierde plaats, maar de ploeg liet het afweten in de play-offs. Wat is de ambitie voor het komende seizoen?

Verbeke: 'Opnieuw play-off 1 halen en ons kwalificeren voor de Europa League. Ik ben dankbaar dat de media ook zien dat er goed gewerkt wordt op Anderlecht. Maar op het einde van het seizoen zullen de coach, de voorzitter en ik op de resultaten afgerekend worden. En toch moet iedereen de realiteit onder ogen te zien: Wouter, Jos Donvil en ik hebben nog geen half jaar geleden een herstelplan uitgetekend voor de komende vijf jaar en we zitten in jaar twee van dat plan. Wij zijn in een versneld tempo alles aan het herstructureren om de juiste mensen op de juiste plaats te zetten. Ik lees nu: Anderlecht zal weer meedoen voor de titel. Maar dat is niet hoe ik het zie.'

In vergelijking met zijn eerste seizoen als speler-trainer, toen hij spelers haalde als Samir Nasri en Nacer Chadli, heeft Kompany een omslag gemaakt op tactisch vlak.

Verbeke: 'Vincent heeft zich moeten aanpassen aan het Belgische voetbal - het is hier geen open play zoals in Nederland. Maar Vincent heeft zich flexibel opgesteld, hij is zeker geen koppige trainer die zich vastklampt aan een systeem. Vince streeft nog altijd naar totale dominantie. Druk zetten als een swarm. De wolfpack van Patrick Lefevere, vertaald naar het voetbal. Binnen dat principe heeft hij een paar wijzigingen doorgevoerd en het pleit in zijn voordeel dat hij die flexibiliteit toont om dat te doen.'

Vroeger lagen de namen van de transferdoelwitten op straat. Tijdens de huidige mercato kon je de transfers van Sergio Gómez, Wesley Hoedt en Benito Raman tot het einde binnenskamers houden. Hoe heb je de lekken gedicht?

Verbeke: 'Er zijn veel nieuwe mensen bijgekomen en veel mensen vertrokken. Misschien zaten de lekken bij het deel dat vertrokken is... Onze boodschap naar het personeel was duidelijk: wie informatie lekt, ligt buiten. Punt. No excuses. Ik vind het knap dat iedereen er zich aan houdt. Bij de opening van het seizoen, toen iedereen weer naar het bureau mocht komen, hebben we een barbecue georganiseerd op het grote terras. Het voltallige personeel was aanwezig en Wesley Hoedt liep hier gewoon rond. De transfer was nog lang niet beklonken en iedereen wist wie Hoedt was. Maar we hebben het nog zes dagen kunnen stilhouden tot alles officieel rond was.'

Is jouw seizoen geslaagd als zeven op de tien transfers renderen?

Verbeke: (denkt na) 'Er zijn verschillende studies die aantonen dat je het goed hebt gedaan als 25 procent van de transfers geslaagd zijn. Met zo'n percentage zou ik niet content zijn; geef mij dus maar zeven op tien geslaagde transfers. Weet je wat ik jammer vind? Dat ik geen tijd meer heb om zelf spelers in de diepte te analyseren. Voor een controlefreak als ik is het moeilijk om dat los te laten. Gelukkig heb ik alle vertrouwen in de scouts en de staf.'

