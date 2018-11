'Pro League wist dat makelaar Pini Zahavi Mouscron controleerde'

Officieel was dat echter niet het geval en dus kreeg de club een licentie.

De krant citeert een e-mail van Pierre François, CEO van de Belgische Pro League, van september 2016 aan Vadim Vasilyev, vicevoorzitter van AS Monaco, op dat moment op zoek naar een Belgische satellietclub.

'Het lijkt me evident dat het de moeite waard is om over een eventuele verkoop te gaan spreken. Maar ik kan u alleen maar aanraden om die gesprekken direct met P.Z. te voeren in plaats van met tussenpersonen', schrijft François.

De e-mail is een van de Football Leaks-documenten die het Duitse weekblad Der Spiegel in handen kreeg en deelde met het Europese onderzoeksnetwerk van journalisten EIC en De Standaard.

Ze is opmerkelijk omdat 'P.Z.' (Pini Zahavi, nvdr) op dat moment officieel niets meer te zeggen had bij Moeskroen. En net om die reden kreeg Moeskroen in de lente van 2016 een licentie voor het seizoen 2016-2017.

'Ik weet dat het BAS (Belgisch Arbitragehof voor de Sport, nvdr) Moeskroen een licentie heeft gegeven omdat er geen bewijs is dat de club in de handen van een makelaar zou zijn. Maar Pierre François is natuurlijk ook geen idioot. En dus wist ik zelf ook wel dat Pini Zahavi ergens in de constellatie achter Moeskroen verscholen zat', reageert François in de krant.

François, die deel uitmaakt van het expertenpanel dat voor de Pro League een interne code voor de profclubs moet uitwerken na het fraudeschandaal 'Propere Handen', voert verder aan dat de licentiecommissie en het BAS zijn bevoegdheid niet zijn en autonoom handelen.