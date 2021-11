Bij Manchester City was hij over 20 meter explosiever dan Leroy Sané of Raheem Sterling en hij zet meer dribbels op dan Neymar of Mbappé. Rabbi Matondo wil daar nu bij Cercle Brugge rendement aan koppelen.

Vanwaar de voornaam?

...

Vanwaar de voornaam? Rabbi Matondo: 'Heb ik aan mijn moeder te danken. Een of andere religieuze verwijzing, vermoed ik. We zijn thuis opgevoed als christenen. Mijn beide ouders kennen mekaar uit Congo, waar ze vandaan komen, maar zijn, elk afzonderlijk en na veel omzwervingen die ik zelf niet helemaal kon volgen, uiteindelijk in Engeland terecht gekomen. Ik ben geboren in Liverpool, maar al vrij snel, rond mijn tweede, zijn we verhuisd naar Cardiff. Tot ik daar naar school ging, spraken we thuis Frans en Lingala door mekaar, nadien werd dat Engels en Lingala. (lacht) Ik zag het nut er niet van in, om verder Frans te blijven spreken. Toen ik vorig jaar met Wales in Leuven was, voor het duel tegen de Rode Duivels, kon ik achteraf even babbelen met Romelu Lukaku. In het Engels, maar ook in het Lingala. Dat was leuk.'Via je ouders kwam je in aanmerking voor de Congolese nationale ploeg en je voetbalde ook al voor de Engelse jeugdploegen, maar uiteindelijk koos je voor Wales. Leg eens uit waarom? Matondo: 'Omdat ik opgroeide in Cardiff en me Welsh voel. Het voelde gewoon natuurlijk aan. Voor mij is die keuze definitief. Ik ken de regels niet zo goed, misschien kan ik alsnog veranderen, maar dat ga ik niet doen. Welsh it is. ' ( lacht)Volgende week spelen de Belgen in Cardiff. Je zat opnieuw in een brede voorselectie, maar werd niet opgeroepen. Hoe zie je de kansen van het team en de jouwe daarin? Matondo: 'Voor ons is het een moeilijk duel. Ik hoop dat we kunnen winnen en bij de eerste twee in de groep raken om zicht te houden op het WK, desnoods via barrages. Hoe dicht ik er nu bij ben, moet je aan de bondscoach vragen. Geen idee. Rob Page was mijn coach bij de U21, ik ken hem en hij mij. En zijn voorganger Ryan Giggs selecteerde me ook al. Ik heb het gevoel dat ze me volgen, maar moet me concentreren op mijn werk hier in Brugge.'Hoe blij ben je met je eerste maanden in België? Matondo: 'Die gingen goed en waren moeilijk tegelijkertijd. Ik ben naar Cercle gekomen met een blessure en moest eerst herstellen en weer op stoom komen. Dat heeft me de eerste maand hard werk gekost. Rehab, weer fit raken... De laatste weken kan ik me tonen, en nu wil ik de ploeg helpen. De volgende stap is mijn talent en snelheid omzetten in efficiëntie. Scoren, een assist geven, voor gevaar zorgen. Dribbels opzetten is één, en dat lukt zeer goed, maar ze moeten ook een vervolg krijgen. 'Ik heb het gevoel dat we in het spel progressie maken, maar op dit moment frustreert het mij - ons allemaal - dat we te weinig winnen. Ik ben een aanvallende speler die heel hard in zijn mogelijkheden gelooft, die iets kan creëren. Dat kan ik hier vandaag aan deze tafel vertellen, maar ik moet het ook op het veld tonen. Dat is de volgende uitdaging: ik ben hier voor stats, to assist en to score. Focus, mentaal scherp zijn, fysiek hard werken, elke dag, dat zijn de volgende uitdagingen.'Is het lastiger dan je vooraf dacht? Wie twee jaar bij de jeugd van Manchester City zat, er ploegmaat was van Foden, Sané en Sterling en daarna bij Schalke 04 voetbalde, denkt misschien: de Jupiler Pro League? Easy! Matondo: 'Absoluut niet. Ik wist hoe lastig het hier zou zijn, want ik nam vooraf de statistieken door over deze competitie. Hoeveel ze hier lopen, hoe evenwichtig het allemaal zou zijn... Ik wist heel goed dat het niet eenvoudig zou worden. Dit is een goeie test, alles komt uit zoals ik vooraf verwachtte. Ik had alleen nood aan wedstrijden, om fitter te worden. Cercle is echt een goeie stap in mijn carrière, eentje met veel speelminuten. Daar was ik naar op zoek na wat lastige momenten in Duitsland en vorig seizoen bij Stoke City.'