De 30-jarige Red Flame, aan de slag bij Montpellier, gaat straks met gemengde gevoelens kijken naar enkele duels in Frankrijk.

Vrijdag om 21 uur wordt met Frankrijk-Zuid-Korea de aftrap gegeven van het achtste vrouwen-WK ooit, ditmaal een eindtoernooi met 24 teams van 6 confederaties. Op zondag 7 juli kennen we de opvolger van drievoudig eindwinnaar de VS, in 2015 met 5-2 te sterk voor Japan in Canada. Ook de VAR doet zijn intrede.

Voor 95-voudig international Janice Cayman zijn de Verenigde Staten echter niet de topfavoriet voor eindwinst. 'Engeland is voor mij een grotere kanshebber', stelt de Antwerpse. 'Fysiek kunnen ze heel goed wedijveren met de VS. Maar ik denk dat ze vooral qua intrinsieke voetbalkwaliteiten iets verder staan. Ze plukken de vruchten van hun sterkere competitie.

'Amerika wordt zeker een te duchten concurrent, als ze de tegenstanders niet te fel onderschatten. Ik ben vooral benieuwd naar Nederland. Ze kwamen er op het nippertje bij, na de play-offs en teren op hun EK-titel in 2017. '

Ook Cayman vindt de afwezigheid van Gouden Bal Ada Hegerberg (23, Ol. Lyon), die al sinds de zomer van 2017 'wegens een gebrek aan respect voor vrouwelijke spelers' weigert uit te komen voor Noorwegen, heel jammer. 'Echt een spits met killersinstinct', beweert de offensieve middenvelder. 'Ik kijk nu vooral uit naar Samantha Kerr van Australië.'

De Duitse nationale ploeg slaagde erin om een WK-premietitel van 75.000 euro te onderhandelen. Slechts een vijfde van wat de mannen krijgen, maar toch het hoogste vooruitzicht ooit voor een vrouwenselectie.

'Daarmee bevestigen ze hun reputatie van topland. Het is vooral positief voor het vrouwenvoetbal. Het duidt op het toegenomen respect', stelt Cayman, die op 13 juni in Montpellier met gemengde gevoelens Brazilië-Australië zal bijwonen. 'We speelden sterk tegen Spanje en versloegen nu ook Thailand met 6-1. Dat maakt het zuur dat we er zelf niet bij zijn.'