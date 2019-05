In Sport/Voetbalmagazine evalueren Mats Rits en Siebe Schrijvers hun eerste seizoen bij Club Brugge. En blikken ze vooruit naar de titelclash tegen KRC Genk.

SCHRIJVERS: 'Ik denk dat Mats heel tevreden mag zijn over zijn seizoen. Hij kwam van Mechelen... Ik ga niet zeggen als back-up, want dat wilde hij waarschijnlijk niet zijn, maar hij heeft gevochten voor zijn plaats en die echt wel verdiend. We hebben ooit het percentage gehoord van de wedstrijden die we winnen als Mats speelt, dat lag enorm hoog.'

RITS: 'Ik denk dat de perceptie bij onze komst een beetje dezelfde was. Met het seizoen dat de jongens hier hadden gehad, kom je niet direct naar hier met de gedachte: ik ga 30 of 40 matchen spelen. Dat hoop je wel, en je wil je in de ploeg knokken, maar je uitgangspunt is het niet. Maar dat deed Siebe ook en hij is nu een van onze belangrijkste spelers. Ik zeg het al vaker: Hans Vanaken heeft de Gouden Schoen, Ruud Vormer ook en Siebe heeft alles om in de toekomst een potentiële Gouden Schoen te zijn. Dodelijk in de zestien, supersnel draaien en keren... Als ik tegenover hem sta op training, is het soms toch de wagon... wat aanhaken.'

Genieten jullie van play-off 1?

SCHRIJVERS: 'Dit is nu mijn derde keer in de play-offs en ik moet zeggen: play-off 2 spelen en dit... Dat is een groot verschil. Genieten... Het is vooral spannend, met drie, vier ploegen die heel veel winnen. Het is voor mij wel de eerste keer dat ik meespeel voor de titel, en dat is toch anders. De keren voordien ging het voor een Europees ticket, vaak met op het einde nog die finale tegen de winnaar van play-off 2. Ruimte voor een uitschuiver was er nu niet. Dat verhoogt de druk, ook op mezelf. Ik moet beslissend zijn, ook in dit soort wedstrijden.'

RITS: 'Als je wint, zit je in de flow, maar verlies je, dan krijg je direct een tik, omdat we geen speling hadden. Maar het gevoel om voor de titel te spelen, is gewoon leuk. Dat is druk, maar wel positieve. Elke week een topmatch is totaal niet te vergelijken met play-off 2. Ik betrap er mezelf op dat ik play-off 2 niet volg. Vraag me niet wie aan de leiding staat van de groepen, ik weethet niet. Als je play-off 2 moet spelen, is goed beginnen enorm belangrijk. Dan speel je nog voor iets. Maar mis je de start, dan zit het seizoen er zeer snel op.'

Hoe beoordelen jullie je eigen play-offs?

SCHRIJVERS: 'De eerste drie wedstrijden was de hele ploeg sterk, en voelde ik me zelf ook goed. Tussen de linies lopen, of werken, het hing af van wat werd gevraagd. Het scoren, of betrokken zijn bij een doelpunt mocht wat meer zijn, maar in het spel was het positief, behalve in Genk.'

RITS: 'Ik ben tevreden over mijn play-offs. Net als Siebe in Genk wat minder scherp dan normaal, maar daar moet je je overzetten. Ik voel me nog fris, nog scherp.'

Met Philippe Clement en Ivan Leko staan zondag twee aanvallende trainers tegenover mekaar. Heeft dat deze play-off 1 zo leuk gemaakt?

RITS: 'Ik denk dat de play-off 1 leuk is omdat het zo spannend is. Ik ben nog steeds niet voor dit format, je kan na een heel goed seizoen soms toch in de penarie raken, maar het heeft voor de neutrale voetbalsupporter wel spanning opgeleverd.'

SCHRIJVERS: 'Beide ploegen trokken wel de manier van voetballen van het hele seizoen door in deze play-off 1.'

Als jullie geen kampioen worden, waar liep het dan fout?

SCHRIJVERS: 'We hebben in de competitie te veel verloren. Thuis vooral, tegen ploegen waar het normaal niet mag. Waasland-Beveren halen we 1 op 6, Zulte Waregem... We spelen tot dusver de beste paly-off 1 ooit van Club Brugge, daaraan ligt het dus niet.'

RITS: 'Siebe heeft gelijk, in die wedstrijden moeten we naar onszelf kijken. Het had niks met Champions League te maken, of een weekend waarin veel jongens naar de nationale ploeg waren. Het waren gewoon onze fouten.'