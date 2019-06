In aanloop naar de interlands tegen Kazachstan en Schotland had Sport/Voetbalmagazine een goed gesprek met onze bondscoach Roberto Martínez. Daarin had hij het onder meer over de belangstelling van FC Barcelona en de situatie rond Vincent Kompany.

Roberto Martínez over...

... de vermeende belangstelling van FC Barcelona:

'Ik weet dat mijn naam daar in het verleden nog is gevallen. Dat is deel van het leven van een coach: verlies drie wedstrijden, en er wordt gedebatteerd over je positie. Dan zal het succes dat wij hadden op het WK altijd wel leiden tot dit soort geruchten. Mijn situatie is heel duidelijk: ik lig hier nog een jaar onder contract en als een instituut mij wil benaderen, moeten ze dat niet rechtstreeks doen, maar via mijn werkgever: de bond. Dit ligt niet in mijn handen.'

'Ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat Johan Cruijff mij als coach het meest beïnvloed heeft. Hij is het enige icoon in voetbal dat iederéén beïnvloedde. Of je volgde hem, of je counterde zijn filosofie; op zoek naar een manier om zijn werkwijze te bekampen. Ik werd verliefd op zijn aanvallende manier van voetballen, zijn manier om ruimtes te bespelen. Met Jordi heb ik een andere relatie. Hem bewonder ik voor de manier waarop hij met die moeilijke achternaam in het wereldvoetbal toch succes wist te halen. Een les voor iedereen. Maar die relatie is heel anders, hem bewonder ik als mens.'

... de toekomst na het EK van 2020:

'Als je voor een squad staat, denk je altijd: het is nu of nooit, na dit tornooi gaan ze stoppen. Maar zo gebeurt het zelden, altijd vallen er twee, drie weg, maar komen er een paar anderen bij. Wanneer die een positieve invloed hebben, kun je weer verder. Het wordt een probleem wanneer de opvolgers het niet kunnen waarmaken, maar dat zie ik niet. Hazard, De Bruyne, Romelu Lukaku kunnen allemaal nog zeker een tornooi langer mee.

'We moeten er alleen voor zorgen dat zij die erbij komen, daar mentaal klaar voor zijn. Niet denken: technisch en tactisch moeten ze zo goed zijn als hun voorgangers. Dat zal niemand zijn. Maar wel mentaal. Misschien gaan de volgende Rode Duivels niet meer zo getalenteerd zijn als deze generatie, maar als we ze mentaal zo sterk krijgen dat ze kunnen blijven gaan, zullen we ook in de toekomst nog een competitieve ploeg hebben.'

... Vincent Kompany:

'Je beoordeelt de prestaties. Ik roep nu niet de speler-coach van Anderlecht op, wel de meest invloedrijke speler dit seizoen van Manchester City. Voor volgende camps zal ik Vinnie als de speler van Anderlecht bekijken. Als hij niet speelt, kan ik hem niet oproepen, maar daar ben ik niet bang voor. Vinnie kennen jullie allemaal goed genoeg, hij stelt zichzelf doelen. En eentje ervan is het EK. Daarna zal hij wel zien, eventueel nieuwe doelen stellen.'

'Vinnie is een zeer intelligent persoon, zijn beslissing om naar Anderlecht terug te keren is alles behalve emotioneel. "Laten we dit eens proberen..." Neen, zo denkt hij niet, Vinnie is een rationeel iemand. Hij gaat zich straks wel omringen met zeer bekwame mensen en zal heldere doelen stellen. Als voetballer is dat presteren op een hoog niveau, deel uitmaken van de Rode Duivels en als trainer wil hij op een zeer jonge groep straks zijn ideeën overbrengen. Het lijkt me geen onmogelijke taak om al die dingen te combineren, alleen ga je meer dan één goeie kracht nodig hebben. Zijn team moet sterk zijn.'