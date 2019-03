Rocha: de gegeerde spits van Lommel SK

Op 22 maart beginnen de play-downs in 1B, met de wedstrijd tussen Lommel SK en AFC Tubize. Ook KSV Roeselare en Oud-Heverlee Leuven proberen via deze bijkomende eindronde degradatie te ontlopen. Bij de Limburgers rekenen ze sterk op het scorend vermogen van Leonardo Miramar Rocha, die zich met zestien treffers tot topschutter kroonde in de reeks.

...