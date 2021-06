België heeft zijn tweede wedstrijd op dit EK gewonnen van Denemarken. Na een zwakke eerste helft en een 1-0-achterstand trok Kevin De Bruyne met een assist en een goal de Rode Duivels in een sterke tweede helft toch voorbij de Denen.

Het duel begon als een nachtmerrie voor de Rode Duivels, die na minder dan twee minuten al tegen een achterstand aankeken na de openingstreffer van Yussuf Poulsen, na balverlies van Jason Denayer. De bij de rust ingevallen Kevin De Bruyne zorgde al snel met een assist voor de gelijkmaker van Thorgan Hazard, en trapte twintig minuten voor affluiten zelf de 1-2 voorbij Kasper Schmeichel, deze keer op aangeven van de eveneens ingevallen Eden Hazard. Ook Axel Witsel was toen al op het veld gekomen, voor hem waren het de eerste speelminuten nadat een scheur in de achillespees hem meer dan vijf maanden aan de kant had gehouden.

Dankzij het perfecte rapport van zes op zes na twee groepswedstrijden zijn de Rode Duivels na Italië als tweede land al zeker van kwalificatie voor de volgende ronde. Mathematische zekerheid over een stek in de top twee van de groep is er echter nog niet, maar de troepen van bondscoach Roberto Martinez zijn sowieso al bij de vier beste derdes. Een punt tegen Finland volstaat maandag op de slotspeeldag om groepswinnaar te worden.

Het duel begon als een nachtmerrie voor de Rode Duivels, die na minder dan twee minuten al tegen een achterstand aankeken na de openingstreffer van Yussuf Poulsen, na balverlies van Jason Denayer. De bij de rust ingevallen Kevin De Bruyne zorgde al snel met een assist voor de gelijkmaker van Thorgan Hazard, en trapte twintig minuten voor affluiten zelf de 1-2 voorbij Kasper Schmeichel, deze keer op aangeven van de eveneens ingevallen Eden Hazard. Ook Axel Witsel was toen al op het veld gekomen, voor hem waren het de eerste speelminuten nadat een scheur in de achillespees hem meer dan vijf maanden aan de kant had gehouden. Dankzij het perfecte rapport van zes op zes na twee groepswedstrijden zijn de Rode Duivels na Italië als tweede land al zeker van kwalificatie voor de volgende ronde. Mathematische zekerheid over een stek in de top twee van de groep is er echter nog niet, maar de troepen van bondscoach Roberto Martinez zijn sowieso al bij de vier beste derdes. Een punt tegen Finland volstaat maandag op de slotspeeldag om groepswinnaar te worden.