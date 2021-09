Drie jaar nadat "Operatie Zero" ('"Operatie Propere Handen") het Belgische voetbal op stelten zette, is de storm nog niet gaan liggen. Sporza kwam dinsdag met nieuwe onthullingen, die vooral de geschorste scheidsrechter Sébastien Delferière in nauwe schoentjes brengen. Woensdag zendt de RTBF een documentaire uit over de zaak.

Uit "bronnen dicht bij het dossier" vernam Sporza dat Delferière in 2017 toezegde om Anderlecht te beschermen in een uitwedstrijd bij Club Brugge. Toenmalig RSCA-manager Herman Van Holsbeeck zou spelersmakelaar Dejan Veljkovic gevraagd hebben er bij Delferière op aan te dringen "om Anderlecht te beschermen, om correct te fluiten en zich niet te laten intimideren". "Hij moet niets speciaals doen, gewoon correct fluiten." Spijtoptant Veljkovic en Delferière waren destijds goede vrienden. "Anderlecht zal niet verliezen", zou Delferière Veljkovic verzekerd hebben. Het werd 1-1 en Anderlecht pakte later de titel, met zeven punten voorsprong op Club Brugge.

Veljkovic werd bedankt met een nieuw en verbeterd contract voor Sofianne Hani, waarbij de makelaar 400.000 euro commissie opstreek De deal zou gevierd zijn in een Antwerps restaurant, waar het echtpaar Veljkovic van Van Holsbeeck twee Rolex-horloges ter waarde van 43.600 euro cadeau gekregen zou hebben. Delferière zou VIP arrangementen voor de thuiswedstrijden van Anderlecht in de Champions League gevraagd en gekregen hebben.

Nog volgens Sporza stelde Delferière zich de facto zelf op als makelaar van toenmalig Charleroi-trainer Felice Mazzu. De scheidsrechter stelde Mazzu voor aan Veljkovic "en wou er zelf ook wel wat aan verdienen". Dat verhaal werpt dan weer een ander licht op een door Delferière gefloten wedstrijd tussen Charleroi en AA Gent, waarin Gent twee duidelijke strafschoppen ontzegd werd. "Een offday van het hele team", noemde Delferière dat toen.

De RTBF komt woensdag met de reportage "Le milieu du terrain". Daarin wordt een beeld geschetst van een milieu dat alle kenmerken heeft van georganiseerde misdaad.

De reportage laat zien hoe makelaars met geld en cadeautjes invloed bij de clubs verwerven. "Alleen op het veld is de bal belangrijk, voor de rest draait het alleen om geld", zegt een criminoloog van de Luikse universiteit.

Volgens RTBF-journalist Thierry Lutters had ook Mehdi Bayat, broer van spilfiguur Mogi Bayat, een aandeel in de zaak Propere handen en is dat de reden waarom hij zich in mei niet herkiesbaar stelde als bondsvoorzitter. Lutters en collega-reportagemaker Patrick Remacle spraken met Abbas Bayat, de oom van Mehdi en Mogi. "Die maakte ooit deel uit van het milieu, maar kan er nu met afstand over spreken', zegt Luthers. "Hetzelfde geldt voor Roland Duchâtelet, die uit het voetbal is gestapt."

"Makkelijk was de reportage immers niet te maken, want er heerst een echte omerta in de voetbalwereld", zegt Luthers, die meent dat ook nu het Belgische voetbal nog niet zuiver op de graat is. "We hebben heel veel mensen moeten spreken om aan enkele bruikbare interviews te komen."

De reportage wordt om 20u15 op La Une uitgezonden.

Uit "bronnen dicht bij het dossier" vernam Sporza dat Delferière in 2017 toezegde om Anderlecht te beschermen in een uitwedstrijd bij Club Brugge. Toenmalig RSCA-manager Herman Van Holsbeeck zou spelersmakelaar Dejan Veljkovic gevraagd hebben er bij Delferière op aan te dringen "om Anderlecht te beschermen, om correct te fluiten en zich niet te laten intimideren". "Hij moet niets speciaals doen, gewoon correct fluiten." Spijtoptant Veljkovic en Delferière waren destijds goede vrienden. "Anderlecht zal niet verliezen", zou Delferière Veljkovic verzekerd hebben. Het werd 1-1 en Anderlecht pakte later de titel, met zeven punten voorsprong op Club Brugge. Veljkovic werd bedankt met een nieuw en verbeterd contract voor Sofianne Hani, waarbij de makelaar 400.000 euro commissie opstreek De deal zou gevierd zijn in een Antwerps restaurant, waar het echtpaar Veljkovic van Van Holsbeeck twee Rolex-horloges ter waarde van 43.600 euro cadeau gekregen zou hebben. Delferière zou VIP arrangementen voor de thuiswedstrijden van Anderlecht in de Champions League gevraagd en gekregen hebben. Nog volgens Sporza stelde Delferière zich de facto zelf op als makelaar van toenmalig Charleroi-trainer Felice Mazzu. De scheidsrechter stelde Mazzu voor aan Veljkovic "en wou er zelf ook wel wat aan verdienen". Dat verhaal werpt dan weer een ander licht op een door Delferière gefloten wedstrijd tussen Charleroi en AA Gent, waarin Gent twee duidelijke strafschoppen ontzegd werd. "Een offday van het hele team", noemde Delferière dat toen. De RTBF komt woensdag met de reportage "Le milieu du terrain". Daarin wordt een beeld geschetst van een milieu dat alle kenmerken heeft van georganiseerde misdaad. De reportage laat zien hoe makelaars met geld en cadeautjes invloed bij de clubs verwerven. "Alleen op het veld is de bal belangrijk, voor de rest draait het alleen om geld", zegt een criminoloog van de Luikse universiteit. Volgens RTBF-journalist Thierry Lutters had ook Mehdi Bayat, broer van spilfiguur Mogi Bayat, een aandeel in de zaak Propere handen en is dat de reden waarom hij zich in mei niet herkiesbaar stelde als bondsvoorzitter. Lutters en collega-reportagemaker Patrick Remacle spraken met Abbas Bayat, de oom van Mehdi en Mogi. "Die maakte ooit deel uit van het milieu, maar kan er nu met afstand over spreken', zegt Luthers. "Hetzelfde geldt voor Roland Duchâtelet, die uit het voetbal is gestapt." "Makkelijk was de reportage immers niet te maken, want er heerst een echte omerta in de voetbalwereld", zegt Luthers, die meent dat ook nu het Belgische voetbal nog niet zuiver op de graat is. "We hebben heel veel mensen moeten spreken om aan enkele bruikbare interviews te komen." De reportage wordt om 20u15 op La Une uitgezonden.