Sport/Voetbalmagazine sprak met Souleymane Oulare over het moeizame traject van zijn zoon Obbi -eindelijk weer fit bij Standard- en diens mogelijke keuze voor de nationale ploeg van Guinee.

De Belgische beloftenploeg, dat is voor Obbi Oulare (23) aan afgesloten hoofdstuk na het missen van het EK U21 afgelopen zomer. Hij is er sowieso ook te oud voor. De Rode Duivels heeft hij in het achterhoofd. 'Had ik andere keuzes gemaakt in mijn carrière, dan was het misschien nu al zover geweest. Als ik bij Watford had kunnen spelen misschien ook', vertelde hij daar eens over.

De Standardspits verklaarde al dat hij op een dag 'in de voetsporen van Romelu Lukaku en Christian Benteke' wil treden. Lukt dat niet, dan heeft hij een plan B: de nationale ploeg van Guinee. Oulare heeft de dubbele nationaliteit en zijn vader ziet dat zeker zitten. Souleymane Oulare werd onlangs benoemd tot verantwoordelijke voor de jeugdopleiding binnen de Guinese voetbalbond.

'Ik zie mijn zoon liever voor Guinee kiezen dan voor België, maar hij moet beslissen', zegt Souleymane (ex-Genk) in Sport/Voetbalmagazine. 'Daar moet hij wel geen jaren meer mee wachten. België heeft een geweldige ploeg, maar Obbi moet rekening houden met de concurrentie. Het is wel een voordeel voor hem dat Roberto Martínez de Belgische competitie op de voet volgt. Hij heeft zich al lovend uitgelaten over Obbi, dat is positief.'

Te goed voor Standard

Souleymane ziet gelijkenissen tussen zijn parcours en dat van zijn zoon. Ook hun fysieke en technische kwaliteiten zijn gelijkaardig. 'Ik was ook sterk en explosief. Maar dat betaal je cash, ik heb ook heel wat spierscheurtjes gehad. Vandaar dat ik meer ben gaan anticiperen en ik heb Obbi aangeraden dat ook te doen. Hij moet niet wachten tot de bal vertrokken is om zich op gang te trekken. Zo kun je die typische blessures vermijden.'

Hij zegt er ook bij dat zijn zoon nu nooit bij Standard zou spelen zonder al die fysieke kwaaltjes. 'Obbi heeft alle kwaliteiten voor het hoogste niveau. Hij is snel, heeft ondanks zijn lengte een goeie techniek en hij is tweevoetig. Zonder zijn blessures had hij een ander traject gekend. Maar het is nog niet te laat, hij is nog maar 23.'

