De Brugse korpschef Dirk Van Nuffel is niet te spreken over de houding van voetbalploeg Club Brugge donderdagavond tijdens de titelviering. Volgens Van Nuffel hield Club zich niet aan de op voorhand gemaakte afspraken om de coronamaatregelen maximaal te kunnen naleven.

Nadat Club Brugge donderdagavond officieel kampioen was geworden, barstte in Brugge het feest los. Supporters vierden massaal feest nabij het Jan Breydelstadion en aan het oefencomplex in Westkapelle werd de spelersbus opgewacht. Enkele Club-spelers en ook trainer Philippe Clement mengden zich zelfs in de menigte.

'Niet zoals afgesproken', reageert korpschef Van Nuffel. 'We hadden met de horeca en met Club Brugge goede afspraken gemaakt om mogelijke samenscholingen ordelijk te laten verlopen. De horeca heeft zich daar perfect aan gehouden, Club Brugge niet.'

Zo was afgesproken dat er geen contact zou zijn tussen spelers en supporters. 'Dat is om samenscholingen te vermijden, maar ook om spelers te beschermen tegen besmettingen. Club Brugge heeft zich hier ontpopt tot onbetrouwbare gesprekspartner', zegt Van Nuffel.

Wie geïdentificeerd kan worden op beelden, mag dan ook een pv verwachten. 'Ook de spelers en trainer van Club Brugge. Wie de coronamaatregelen verbreekt, wordt geverbaliseerd. Ook wie pyrotechnisch materiaal gebruikte, wordt daarvoor geverbaliseerd.'

Of de bescheiden spelershulde van zondag nog kan doorgaan, kan de korpschef niet met zekerheid zeggen. 'Daarover moet Club Brugge maar afspreken met de burgemeester. Ik ben momenteel niet enthousiast om nog afspraken met hen te maken, als die niet worden nageleefd.'

Ondertussen bevestigde burgemeester Dirk De fauw dat er strikte afspraken zullen worden gemaakt met de club voor de spelershulde. 'We maken vandaag en morgen concrete afspraken en dan kan de hulde plaatsvinden.'

Zondagnamiddag worden op de Platse in Brugge terrassen opgeruimd om ruimte te maken voor supporters. Cafés zullen wel dranken verkopen in raamverkoop. Anders dan voorheen gesteld, zal er wel alcohol verkocht mogen worden. De Brugse politie zal een oogje in het zeil houden.

🎶 𝓒𝓱𝓪𝓻𝓵𝓮𝓼 𝓓𝓮 𝓚𝓮𝓽𝓮𝓵𝓪𝓮𝓻𝓮 𝓸𝓱𝓸𝓱𝓸𝓸𝓸 🎶



De fans van @ClubBrugge ontvangen hun favoriete speler met open armen! 🤩 pic.twitter.com/aoH7YUlL4Q — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) May 21, 2021

