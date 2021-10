Luka Elsner is dinsdag voorgesteld als nieuwe trainer van Standard, dat na drie nederlagen op rij is blijven steken op de 12e plaats in de Jupiler Pro League. De Sloveen, die KV Kortrijk verliet om de Rouches onder zijn hoede te nemen, gelooft dat deze situatie 'tijdelijk' is. 'Ik voelde het vertrouwen van de club', verklaarde Elsner. 'De overstap naar Standard maken was geen moeilijke beslissing. We kunnen de situatie omdraaien.'

De opvolger van Mbaye Leye gaf aan 'zich bewust te zijn van de moeilijkheden' bij Standard. 'De groep is getekend maar heeft honger en de capaciteit om terug te vechten. Maar we kunnen niet rustig onze tijd nemen. We moeten snel punten pakken en werken aan de belangrijke dingen, aanvallend en verdedigend.' Na twee Sloveense clubs en een Cypriotische club te hebben gecoacht leidde Elsner Union in het seizoen 2018-2019. Hij loodste de Brusselse club, toen nog in 1B, naar de halve finales van de Beker van België en schakelde onderweg RSC Anderlecht en KRC Genk uit. Hij coachte Amiens vervolgens in de Ligue 1, maar kon daar de degradatie niet voorkomen en werd in september 2020 ontslagen. Nadien volgde dan de passage bij KVK. 'Standard is bekend over de hele wereld, het is een club die zorgt voor speciale emoties.'

Elsner krijgt de hulp van assistent Will Still, die in 2015-2016 al deel uitmaakte van de technische staf van de Luikenaars. 'Ik ben blij, trots en dankbaar dat ik terug ben bij Standard om de club te helpen', zei Still. Hij werd een tijdje geleden benaderd om de technische staf van RSC Anderlecht te versterken, maar koos voor Standard. 'Standard betekent op dit moment meer voor me en ik had een gevoel van onafgemaakt werk toen ik hier vijf jaar geleden vertrok.'

Aan het begin van de persconferentie sprak algemeen directeur van de Rouches, Alexandre Grosjean, over de situatie van de club, waarbij hij met name het vertrek van Leye noemde. 'Het was niet langer houdbaar, we moesten belangrijke beslissingen nemen,' zei hij, voordat hij eraan toevoegde dat het 'een collectief falen' was. 'Er zijn de laatste jaren te veel veranderingen geweest en we willen niet dezelfde fouten maken. We hebben nog steeds hetzelfde doel: een Europees ticket bemachtigen.' Alexandre Grosjean bevestigde ook dat Benjamin Nicaise niet langer sportdirecteur is.

Luka Elsner zal zijn debuut maken op de trainersbank van Standard tegen Oud-Heverlee Leuven op Sclessin zaterdagavond (20u45).

De opvolger van Mbaye Leye gaf aan 'zich bewust te zijn van de moeilijkheden' bij Standard. 'De groep is getekend maar heeft honger en de capaciteit om terug te vechten. Maar we kunnen niet rustig onze tijd nemen. We moeten snel punten pakken en werken aan de belangrijke dingen, aanvallend en verdedigend.' Na twee Sloveense clubs en een Cypriotische club te hebben gecoacht leidde Elsner Union in het seizoen 2018-2019. Hij loodste de Brusselse club, toen nog in 1B, naar de halve finales van de Beker van België en schakelde onderweg RSC Anderlecht en KRC Genk uit. Hij coachte Amiens vervolgens in de Ligue 1, maar kon daar de degradatie niet voorkomen en werd in september 2020 ontslagen. Nadien volgde dan de passage bij KVK. 'Standard is bekend over de hele wereld, het is een club die zorgt voor speciale emoties.' Elsner krijgt de hulp van assistent Will Still, die in 2015-2016 al deel uitmaakte van de technische staf van de Luikenaars. 'Ik ben blij, trots en dankbaar dat ik terug ben bij Standard om de club te helpen', zei Still. Hij werd een tijdje geleden benaderd om de technische staf van RSC Anderlecht te versterken, maar koos voor Standard. 'Standard betekent op dit moment meer voor me en ik had een gevoel van onafgemaakt werk toen ik hier vijf jaar geleden vertrok.' Aan het begin van de persconferentie sprak algemeen directeur van de Rouches, Alexandre Grosjean, over de situatie van de club, waarbij hij met name het vertrek van Leye noemde. 'Het was niet langer houdbaar, we moesten belangrijke beslissingen nemen,' zei hij, voordat hij eraan toevoegde dat het 'een collectief falen' was. 'Er zijn de laatste jaren te veel veranderingen geweest en we willen niet dezelfde fouten maken. We hebben nog steeds hetzelfde doel: een Europees ticket bemachtigen.' Alexandre Grosjean bevestigde ook dat Benjamin Nicaise niet langer sportdirecteur is. Luka Elsner zal zijn debuut maken op de trainersbank van Standard tegen Oud-Heverlee Leuven op Sclessin zaterdagavond (20u45).