Anthony Limbombe is komend seizoen opnieuw op de Belgische velden te bewonderen. Standard huurt de 24-jarige winger (met aankoopoptie) voor een seizoen van Nantes, zo bevestigen de Rouches woensdag op hun website.

Limbombe verhuisde vorige zomer voor zo'n acht miljoen euro van Club Brugge naar Nantes. In het Franse shirt was Limbombe goed voor drie goals en twee assists in 33 wedstrijden. De geboren Mechelaar had in het seizoen 2017-2018 een groot aandeel in de landstitel van Club Brugge. Zijn goeie prestaties leverden hem ook een eerste (en tot dusver enige) cap op voor de nationale ploeg. Eind maart 2018 speelde hij een helft mee in de oefeninterland tegen Saoedi-Aarabië (4-0 in Brussel).

