Standard zet de samenwerking met zijn Sloveense trainer Luka Elsner stop. Dat bevestigen de Rouches woensdag op hun website. Ook zijn assistent Serge Costa moet de club verlaten.

In afwachting van een nieuwe hoofdcoach zullen de trainingen voorlopig worden geleid door assistent William Still en de rest van de sportieve staf.

'Onze club wil Luka bedanken voor zijn inzet de laatste maanden en zijn professionalisme onder alle omstandigheden', laat Standard weten. 'Onze club zal vanaf nu de zoektocht starten naar een nieuwe coach met het oog op volgend seizoen.'

Standard sloot de reguliere competitie af op een erg teleurstellende veertiende plaats en greep naast een ticket voor de play-offs. Luka Elsner (39) stond sinds 7 oktober aan het roer bij de Luikenaars, als opvolger van Mbaye Leye. Hij verbrak daarvoor zijn contract bij Kortrijk, waar hij sinds begin 2021 aan de slag was. Daarvoor coachte Elsner onder meer Union en het Franse Amiens.

Standard staat met het oog op volgend seizoen voor grote veranderingen. Het stamnummer 16 is sinds dinsdag immers officieel in handen van de Amerikaanse investeringsmaatschappij 777 Partners. Die nam de macht aan de boorden van de Maas over van voorzitter Bruno Venanzi. Verwacht wordt dat de Amerikanen naast een nieuwe staf ook heel wat nieuwe spelers naar Luik zullen brengen.

