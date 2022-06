Ferran Jutglà tekende een contract van vier seizoenen bij Club Brugge. Wie is de 23-jarige spits van Barça B?

1 Hij wil elk weekend spelen

Ferran Jutglà is een polyvalente offensieve voetballer die zowel in de punt als op de linker- of rechtervleugel uitgespeeld kan worden. Hij is snel en competitief en valt heel goed de ruimte aan.

In een interview met Catalunya Radio wilde hij niet dieper ingaan op zijn vertrek bij FC Barcelona, maar zei hij wél: 'Voor mij was het duidelijk dat ik naar een ploeg moest gaan waar ik de mogelijkheid heb om elk weekend aan spelen toe te komen en bij Club Brugge geven ze me die mogelijkheid. Het is de perfecte club om te blijven groeien.'

2 Dezelfde makelaar als Gerard Moreno

Jutglà werd gelinkt aan Leeds, Wolfsburg en Villarreal. Tijdens de halve finale in de Champions League tussen Villarreal en Liverpool zat hij in de tribunes in La Cerámica. Vandaar dat hij gelinkt werd aan een transfer naar de Gele Onderzeeër, maar onlangs kwam de speler zelf met een verklaring: 'Mijn makelaar heeft ook Gerard Moreno (spits van Villarreal, nvdr) in zijn portefeuille. Hij gaf me de kans om te gaan en aangezien ik van voetbal houd, heb ik geen neen gezegd.'

3 Transfermarkt schat hem op 1,5 miljoen euro

De website transfermarkt.com schat de marktwaarde van de 23-jarige spits op 1,5 miljoen euro. Volgens Belgische media betaalde Club Brugge 5 miljoen euro voor hem; Spaanse kranten hebben het over een bedrag van 5 tot 7 miljoen euro. Barça bedong ook nog tien procent op een toekomstige transfersom. Jutglà is de eerste uitgaande transfer van Barça voor het seizoen 2022/23. De club kan het geld alleszins goed gebruiken, want ze moet nog ergens 400 miljoen euro vinden om het seizoen niet in rode cijfers af te sluiten.

Ferran Jutgla. © GETTY

4 Ooit wil hij terug naar Barça

In een afscheidsbrief op sociale media schrijft Jutglà dat hij 'de deur openlaat om terug te komen'. Hoewel hij beseft dat hij voorlopig niet voorkomt in de plannen van Xavi, hoopt hij 'over twee of drie seizoenen' zijn koffers terug neer te planten in Camp Nou, weet hij nu al.

5 Opgenomen in het dreamteam van derde klasse

Ferran Jutglà werd als enige speler van FC Barcelona B opgenomen in het dreamteam van de zogeheten Primera RFEF, de Spaanse derde klasse. Dat elftal werd samengesteld door de redactie van de Spaanse sportkrant Marca. Jutglà werd met 19 goals topschutter in de Spaanse derde klasse. Hij vond ook nog twee keer de weg naar de netten bij de A-ploeg van Barça in La Liga.

