De voorzitter van Waasland­-Beveren, Dirk Huyck, heeft aan de onderzoeksrechter toegegeven dat hij benaderd is door spelersmakelaar Dejan Veljkovic om de wedstrijd KV Mechelen-Waasland-Beveren te beïnvloeden.

Veljkovic, die optrad namens Mechelen, zou 100.000 euro voor de club en een afzonderlijke som voor Dirk Huyck persoonlijk hebben aangeboden, schrijft De Standaard. Hij zette het op papier in de interieurzaak van diens vrouw. 'Het aanbod is er geweest, maar meneer Huyck heeft het afgewezen', zegt Huycks advocaat John Maes. 'De beïnvloedings­pogingen van KV Mechelen hebben tot niets geleid. De match is niet vervalst.'

Toch kan ook een (mislukte) ­poging tot beïnvloeding aanleiding geven tot degradatie voor de voetbalbond. En ook het niet melden van een poging tot beïnvloeding is strafbaar volgens het bondsreglement. 'Dat er een meldingsplicht bestond voor pogingen tot omkoping wist mijn ­cliënt niet', zegt advocaat John Maes.

Dinsdag maakte de voetbalbond bekend dat Waasland-Beveren degradatie naar 1B en een aftrek van zes punten riskeert 'wegens daden van competitievervalsing'. KV Mechelen riskeert voor dezelfde feiten niet-promotie naar 1A, een puntenaftrek van 12 punten en uitsluiting van Belgische en Europese bekers.