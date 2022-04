Jacques Sys, hoofdredacteur van Sport/Voetbalmagazine, fileert het voetbalweekend met Antwerp, Anderlecht en Zulte Waregem.

Antwerp heeft zich uiteindelijk geplaatst voor play-off 1. Maar geweldig was de wedstrijd op OH Leuven niet.

'Zoals Antwerp eigenlijk al weken niet aan voetballen toekomt. Dat is vreemd. Een echte, diepgaande analyse van wat er verkeerd loopt heeft Brian Priske nog niet gegeven. Het is voor hem natuurlijk niet gemakkelijk werken. Hij zal op een of andere manier wel voelen dat hij niet blijft, er is de komst van Marc Overmars die voor een klimaat van turbulentie blijft zorgen, dezelfde Overmars die allicht ook op zoek is naar een opvolger voor Priske.

'Niet ideaal om zo aan play-off 1 te beginnen. Als je de huidige rangschikking als barometer neemt is de achterstand van Antwerp op Union zes punten, theoretisch overbrugbaar, maar er zijn maar zes wedstrijden. Het wordt tijd dat de rust rond Antwerp terugkeert, maar ik vrees dat dit niet voor volgende zomer zal zijn. Als de storm rond Overmars wat is gaan liggen, als de trainersknoop is doorgehakt en de selectiegroep langzaam vorm krijgt.'

Anderlecht haalt ook play-off 1 ten nadele van KAA Gent.

'Dat is de club aan zijn status verplicht, al kan het natuurlijk zondag nog verkeerd gaan op KV Kortrijk. Ook Anderlecht moet nu werken aan stabiliteit, aan fundamenten waarop kan gebouwd worden. De zoektocht naar de juiste patronen duurt nu al twee jaar. Maar in play-off 1 zullen ze niet meer zijn dan een figurant.

'De titel wordt een strijd tussen Union en Club Brugge. Union maakte niet echt indruk op Standard, maar er is de terugkeer van Dante Vanzeir, al is de belangrijkste man op dit moment wel Casper Nielsen. Je moet ervan uitgaan dat Union op de laatste speeldag van Beerschot wint en Club Brugge gewoon KV Mechelen verslaat, dan zal het verschil tussen beide ploegen drie punten zijn. Club laat geen steken vallen. En Alfred Schreuder legt zich helemaal op zijn taak toe. Je leest geen interviews met hem. Dat is toch opvallend dit seizoen: dat trainers zich beperken tolt persconferenties. Vincent Kompany, Hein Vanhaezebrouck, ze nemen de tijd niet om uitgebreid met de media te praten. En binnen de club kan niemand hen verplichten. Bij Bayern München is dat bijvoorbeeld alles. Daar wordt dat van trainers gevraagd, zelfs Louis van Gaal heeft dat in zijn periode moeten ervaren.'

© Belga Image

Dit was het seizoen van de trainerswissels. Maar nu zou Yves Vanderhaeghe bij KV Oostende mogen blijven.

'En wordt er nu bij Zulte Waregem gesproken over Mbaye Leye. Terwijl die bij Standard toch geen goed rapport voorlegde. Maar welke trainer deed dat daar wel? Het is maar wat je als club wil. Timmy Simons de gelegenheid geven zich verder als trainer te ontwikkelen, of toch voor iets anders kiezen. Ik denk dat het toch weer de zomer van de trainerswissels wordt. Nadat er de voorbije maanden al zoveel verschuivingen waren.'

