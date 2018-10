Waar blijven de Balkanboys van Anderlecht?

Drie veldspelers stonden nog geen minuut op het veld bij Anderlecht: Ivan Obradovic, Luka Adzic en Kristal Abazaj.

Obradovic weet al sinds eind augustus, toen de transferperiode afliep, waar hij aan toe is en is niet meer welkom bij de A-kern. Hij revalideert momenteel van een achillespeesblessure en van hem wordt verwacht dat hij tot aan de winterstop afwisselend met de B-kern en individueel zal trainen. De keren dat hij met beloftetrainer Jonas De Roeck trainde, gaf hij een gemotiveerde indruk. De 30-jarige Serviër is niet het type dat de sfeer zal verzieken in een kleedkamer.

De situatie van de twee andere Balkanboys is schrijnender. Abazaj en Adzic trainen mee met de A-ploeg, maar volgens Vanhaezebrouck zijn ze bijlange niet klaar om minuten te krijgen. Het zijn twee vriendelijke jongens, dat wel, maar ze hebben een speciaal karakter en hun trainingsarbeid zou eerder aan de lage kant liggen. Ze hebben dezelfde werkethiek als Aleksandar Mitrovic: ze gaan op training in het rood wanneer ze zelf zin hebben. Zelfs Mila, een Servische medewerkster van het sociaal departement, slaagt er in niet om helemaal door te dringen tot de twee nieuwkomers.

Na een kwart van de competitie is het duidelijk dat ze allebei in een vicieuze cirkel zitten waar ze moeilijk uit zullen geraken. Aangezien Vanhaezebrouck erom bekend staat een koppigaard te zijn, is de kans bijzonder klein dat hij zijn mening over hen nog zal bijstellen.

Nieuw Ivoriaans talent

De T1 lonkte de voorbije weken naar een nieuwe speler: Ciryack Dhauholou. De Ivoriaanse spits streek een jaar of drie geleden neer op Anderlecht via makelaar Serge Trimpont, die in het verleden ook Aruna Dindane en Cheick Tioté aanbracht.

Door een aaneenschakeling van blessures werd Dhauholou serieus afgeremd in zijn ontwikkeling, maar zijn potentieel wordt hoog ingeschat op Neerpede. Dhauholou wordt omschreven als een speler met de kracht van een oermens die technisch iets verfijnder is dan Mohammed Dauda.

Vanhaezebrouck is fan van Dhauholou, maar hij kon hem nog geen kans geven in de A-kern omdat hij opnieuw met kleine kwaaltjes kampt. Donderdag wordt er een oefenduel gespeeld in Tilburg tegen Willem II en door de vele afwezigen zal Dhauholou de kans krijgen om Vanhaezebrouck helemaal te overtuigen.