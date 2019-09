Cyle Larin (24) is bij Zulte Waregem een absolute meerwaarde als (intussen) scorende targetspits. De Canadees had echter ook bij Club Brugge of KRC Genk kunnen voetballen.

18 jaar is hij, Cyle Larin, wanneer hij in 2014 voor het eerst in België belandt, als speler van de Amerikaanse collegeploeg UConn Huskies en als product van de Canadese Sigma Academy.

Via Henk Mariman, het toenmalige hoofd jeugdopleiding van Club Brugge die al een clinic gaf aan de Sigma Academy, kan hij in het voorjaar van 2014 meetrainen met de beloften van blauw-zwart. Hij blijkt echter een nog te ruwe diamant om een contract te versieren.

Ook een test bij KRC Genk, dat samenwerkt met de Sigma Academy, krijgt geen vervolg. Fysiek zeer sterk, met zijn 1m88 en 90 kg, maar technisch te onvolmaakt, klinkt het.

In de VS wordt Larin wel opgepikt. Zelfs als eerste in de Major League Soccer SuperDraft door Orlando City FC. Voor de nieuwbakken MLS-ploeg scoort hij in zijn eerste seizoen 17 keer en verpulvert hij zo het MLS-rookie record. Met de titel van Rookie of the Year op zak trekt Larin de lijn door in 2016: 14 goals, waarna hij verkozen wordt tot beste U24-speler van de MLS.

Zo komt hij in 2017 weer nadrukkelijk in beeld in België, bij KV Oostende en bij KRC Genk, waar Larin eerder al gepasseerd is. Technisch directeur Dimitri de Condé ziet hem zelfs live aan het werk in de VS, maar uiteindelijk haakt Genk af op de te hoge vraagprijs. Drie à vier miljoen euro is te veel voor een voetballer van wie ze niet zeker zijn hoe hij de stap naar een Europese competitie zal verteren.

Bovendien wil Orlando City FC hem liever op het einde van het Amerikaanse seizoen, in de winter van 2018, verkopen, wanneer het 66 procent van zijn transferrechten kan innen. Tot dan moet OCFC voor een overzeese transfer immers 50 procent afstaan aan de MLS, dat voor de helft eigendom is van de speler.

In januari 2018 verkast de Canadees naar het Turkse Besiktas, maar daar krijgt hij weinig spelgelegenheid en raakt hij in onmin met de club, onder meer over niet betaalde salarissen.

Hoe belandde hij daarna, afgelopen zomer bij Zulte Waregem? Hoe kan Essevee een financieel grote slag slaan als Larin blijft presteren zoals in het competitiebegin, met onder meer twee goals in de laatste twee matchen, tegen Eupen en KAA Gent?

Hoe groeide hij als kind op in Canada, grootgebracht door een hardwerkende, alleenstaande moeder?

Lees het volledig portret van de Silent Giant, de bijnaam van de stille Larin, in Sport/Voetbalmagazine van 25 september.