Club Brugge begint vanavond aan zijn Champions League-avontuur. Voor Percy Tau een kans om ook op het hoogste Europese toneel te schitteren. In Afrika deed hij dat immers al.

Percy Tau geldt als de poster boy van het Zuid-Afrikaanse voetbal. Zij komst leverde Club vrijwel onmiddellijk 40.000 extra volgers op. Hoe gaat hij daar zelf mee om? 'Het is iets wat bestaat in modern life en modern football, je moet dat meenemen. Maar ik voel me niet de king van Twitter, neen. Ik vind het leuk dat mensen bewonderen wat ik doe op het veld. Daar begint alles. Maar daarnaast... (ernstig) Ik heb wel mensen die het voor mij beheren. Niet vergeten, ik heb op school marketing gestudeerd, je moet het in die context zien. Het is belangrijk en ik gebruik de kennis die ik in de lessen opdeed.'

'Marketing is overal aanwezig', legt Tau uit in Sport/Voetbalmagazine. 'Voor alles wat je doet, is een markt. Die mechanismen leren kennen: wat ligt aan de basis van succes, of hoe kan je je wat je doet proberen tot een succes te maken... Mijn moeder was daar zeer hard mee bezig. Zij heeft voetbal altijd gezien als iets tijdelijks. Daarom dat diploma dat ik uiteindelijk vorig jaar behaalde. Marketing was niet de enige module die we kregen. Ook psychologie, gedragstechnieken... Strategisch denken. Strategische branding. Ik ga nu door en volg nog een postgraduaat, opnieuw in management.'

Zijn populariteit kan nog de hoogte inschieten als hij de komende maanden kan schitteren in de Champions League. De Afrikaanse versie daarvan won hij trouwens al eens, met zijn Zuid-Afrikaanse club Mamelodi Sundowns. Maar echt genieten van die triomf kon Tau niet: 'Soms zit ik in een zone waarin ik verrast kijk naar wat er gebeurt in mijn leven. Die dag was dat het geval. Ik kon gewoon niet vieren op dat moment. Ik dacht alleen maar aan de moeilijke momenten, de opofferingen, de harde tijden toen ik niet meer geloofde dat ik zou slagen, of dat ik iets kon winnen. Soms ben ik op momenten van succes te triest om te vieren. Zoveel goeie spelers had ik daar al zien staan en ik dacht: nu is het mijn beurt. Daarover nadenken neemt de opwinding van het moment weg. Pas toen we terug waren in het hotel, en daar vierden met de ploeg, kwam de vreugde.'

