Welke toekomst voor Lokeren-icoon Overmeire? 'Hier mijn carrière afsluiten is zeker een optie'

Zowat een kwarteeuw geleden is het intussen dat Killian Overmeire (33) een aansluitingskaart tekende bij Lokeren. Zestien jaar behoort hij al tot de A-kern en negen jaar is hij aanvoerder van het eerste elftal van de club die al drieëntwintig jaar onafgebroken in de eerste klasse speelt. Maar sinds zondag staat het vast: de sportieve daler van 1A is dit keer KSC Lokeren Oost-Vlaanderen. Hij maakte in zijn carrière al erger mee, zoals de plotse dood van Gregory Mertens, en privé gaat alles prima, maar toch... 'Zo'n seizoen vreet aan een mens.'

Weet hij al hoe het nu verder moet met zijn sportieve carrière?

'Mijn contract loopt nog twee jaar door en ik had het mij natuurlijk anders voorgesteld', zegt Overmeire. 'Voor mijn oudste zoontje is het eenvoudig. Hij zegt: "Ofwel spelen jullie volgend seizoen kampioen in tweede klasse ofwel zoek je een andere ploeg in eerste klasse."' (lacht)

'Ik hoop dat er na zo'n verschrikkelijk jaar voor volgend seizoen zo snel mogelijk een mooi, ambitieus project komt om de club weer te doen opleven. Dat er een duidelijk signaal komt: we zijn niet dood, we zullen terugvechten. Dan ben ik bereid om daar mee mijn schouders onder te zetten en dan is mijn carrière hier afsluiten zeker een optie', blijft hij strijdvaardig.

Op zijn 33ste resten er in principe niet zodanig veel actieve jaren mee. Heeft hij al een idee wat hij gaat doen na zijn voetbalpensioen? Overmeire: 'Ik denk daar al wel eens over na, want ik wil niet dat ik mij op het moment dat ik stop, moet afvragen: wat ga ik nu doen? Ik volg momenteel de trainerscursus en geef training aan het ploegje van mijn zoontje bij DKW Evergem, maar dat wil niet zeggen dat ik per se in het voetbal wil blijven. Het lijkt mij ook wel fascinerend om zelf iets op te starten en dat op te bouwen en te zien groeien. Anderzijds is het wel in de voetbalwereld dat ik alles leerde en waar ik helemaal thuis in ben. Ik vind die trainerscursus interessant. Maar ik zie mij geen hoofdtrainer worden van een eersteklasser, als ik zie wat die allemaal te verduren krijgen. Assistent-trainer worden of de overgang van jonge spelers van de jeugd naar de A-kern begeleiden lijkt me meer iets voor mij. Ik maakte het zelf allemaal mee en ik kan hen veel raad doorgeven.'

'Maar wat er in de toekomst ook gebeurt, deze club zal altijd in mijn hart blijven zitten. Ik ben hier als preminiem aangekomen, als kind zat ik voor elke thuiswedstrijd met mijn vader in de tribune en mocht je het uitrekenen, dan ben ik wellicht meer op Daknam dan thuis geweest.'