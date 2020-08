De ondernemingsrechtbank van Antwerpen heeft KVC Westerlo donderdag in de kortgedingprocedure tegen de Pro League ongelijk gegeven. Daardoor zal de Kempense club ook volgend seizoen in 1B spelen.

Westerlo dagvaardde de Pro League en de Belgische voetbalbond op aangeven van de Turkse aandeelhouders om ultiem nog toegevoegd te worden aan 1A. Via een kortgedingprocedure vroegen de Kemphanen ook een opschorting van de competitiestart, gepland voor komend weekend, en geen gevolg te geven aan de uitvoering van de kalender. Westerlo, dat dinsdag zijn standpunten verdedigde voor de kortgedingrechter, ving echter bot.

Afgelopen vrijdag op de algemene vergadering stemde Westerlo als enige club tegen het complete pakket aan beslissingen over het competitieformat de komende twee seizoenen. Om het juridisch kluwen te ontwarren, beslisten de profclubs om met 18 ploegen te spelen in 1A, inclusief rode lantaarn in 1A Waasland-Beveren en 1B-finalisten Beerschot en OH Leuven. Westerlo claimde als ploeg met de meeste punten in 1B evenwel evenveel aanspraak te kunnen maken op een plek in 1A als verliezend finalist OHL.

De CEO van de Pro League, Pierre François, liet eerder al optekenen dat de sportieve logica werd gerespecteerd door Westerlo niet mee op te nemen in 1A. 'Op het moment dat we de competitie stillegden door de coronacrisis, ging het enkel nog tussen KV Oostende, Waasland-Beveren, Beerschot en OHL. Westerlo was op dat moment helemaal niet in beeld voor 1A', aldus François. De CEO van de Pro League krijgt nu ook gelijk van de Antwerpse ondernemingsrechtbank.

Het vonnis betekent dat de competitie in 1A na een juridische slijtageslag zaterdag gewoon van start kan gaan zoals gepland, met 18 ploegen dus. Westerlo, dat weliswaar nog in hoger beroep kan gaan of via een normale (en tragere) procedure een uitgebreide behandeling kan vragen, treedt aan in 1B.

Westerlo dagvaardde de Pro League en de Belgische voetbalbond op aangeven van de Turkse aandeelhouders om ultiem nog toegevoegd te worden aan 1A. Via een kortgedingprocedure vroegen de Kemphanen ook een opschorting van de competitiestart, gepland voor komend weekend, en geen gevolg te geven aan de uitvoering van de kalender. Westerlo, dat dinsdag zijn standpunten verdedigde voor de kortgedingrechter, ving echter bot. Afgelopen vrijdag op de algemene vergadering stemde Westerlo als enige club tegen het complete pakket aan beslissingen over het competitieformat de komende twee seizoenen. Om het juridisch kluwen te ontwarren, beslisten de profclubs om met 18 ploegen te spelen in 1A, inclusief rode lantaarn in 1A Waasland-Beveren en 1B-finalisten Beerschot en OH Leuven. Westerlo claimde als ploeg met de meeste punten in 1B evenwel evenveel aanspraak te kunnen maken op een plek in 1A als verliezend finalist OHL. De CEO van de Pro League, Pierre François, liet eerder al optekenen dat de sportieve logica werd gerespecteerd door Westerlo niet mee op te nemen in 1A. 'Op het moment dat we de competitie stillegden door de coronacrisis, ging het enkel nog tussen KV Oostende, Waasland-Beveren, Beerschot en OHL. Westerlo was op dat moment helemaal niet in beeld voor 1A', aldus François. De CEO van de Pro League krijgt nu ook gelijk van de Antwerpse ondernemingsrechtbank. Het vonnis betekent dat de competitie in 1A na een juridische slijtageslag zaterdag gewoon van start kan gaan zoals gepland, met 18 ploegen dus. Westerlo, dat weliswaar nog in hoger beroep kan gaan of via een normale (en tragere) procedure een uitgebreide behandeling kan vragen, treedt aan in 1B.