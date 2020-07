Sport/Voetbalmagazine maakte een preselectie van tien Vlaamse voetbalcommentatoren, in alfabetische volgorde. Aan u om te kiezen wie de beste aller tijden is.

Stem onderaan dit artikel op uw favoriete commentator!

1. Tom Boudeweel

Sappige commentator die er als geen ander in slaagt de luisteraar mee te trekken in zijn verhaal. Humor is bij hem ook nooit ver weg. Een radioman van het zuiverste water.

2. Rik De Saedeleer

De godfather van de voetbalverslaggeving. Hij verzorgde meer dan veertig jaar het commentaar bij alle belangrijke wedstrijden op tv. Heel wat historische momenten van de Rode Duivels dragen zijn stempel. De goal van Erwin Vandenbergh op het WK 1982 tegen Argentinië is maar een van de vele voorbeelden.

3. Carl Huybrechts

De Antwerpenaar groeide in de jaren 80 uit tot een populaire tv-persoonlijkheid, maar hij verdiende eerst zijn sporen als voetbalcommentator op de sportredactie van de BRT. Huybrechts stond bekend om zijn kwinkslagen.

4. Robin Janssens

Robin Janssens schoot als een komeet de voetbalverslaggeving in. Hij startte zijn carrière bij de VRT maar werd later een van de gezichten van VTM. In 2012 nam hij afscheid van de sportjournalistiek en startte een hamburgerrestaurant in Antwerpen.

5. Filip Joos

Wie in voetbalcommentaar zoekt naar meerwaarde en een originele insteek, zit bij Joos aan het juiste adres. Virtuositeit en gedrevenheid kenmerken deze Oost-Vlaming, die ook een grote kennis van zaken tentoon spreidt.

6. Frank Raes

'Binneuh' is de uitdrukking waar Frank Raes de geschiedenis mee zal ingaan. Hiphopper Halve Neuro wijdde er zelfs een nummer aan. Raes, die de eeuwige jeugd lijkt te bezitten, is al jarenlang een vaste waarde in de voetbalverslaggeving.

7. Peter Vandenbempt

Bij Sport/Voetbalmagazine is Peter Vandenbempt gekend van de fel gesmaakte plus/min-rubriek. Ook als commentator haalt hij al jarenlang een erg hoog niveau. Hij werd meermaals gelauwerd voor de kwaliteit van zijn radiocommentaar.

8. Jan Wauters

Deze kruidenierszoon, die jarenlang voor de BRT en later de VRT werkte, groeide uit tot een icoon in de sportverslaggeving. Zijn commentaar getuigde van een grote taalbeheersing en had soms een haast poëtische inslag. Een voorbeeld voor velen die na hem kwamen.

9. Stef Wijnants

De Limburger is vooral bekend als presentator van Sportweekend, maar hij versloeg in het verleden ook voetbalwedstrijden, inclusief op EK's en WK's. Zijn stijl was eerder sober, maar steeds to-the-point.

10. Jos Willems

Radioverslaggever Jos Willems groeide uit tot een cultfiguur. Zijn standplaats was meestal 't Kuipje in Westerlo, waar ook wedstrijden waarin weinig noemenswaardigs gebeurde door zijn aanstekelijke enthousiasme uitgroeiden tot spektakelstukken.

