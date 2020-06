Joseph Allijns maakt plaats voor Ronny Verhelst als voorzitter van KV Kortrijk. Verhelst is geen onbekende in de voetbalwereld.

'Je hebt twee soorten mensen. Zij die graag in alle gerieflijkheid werken en daardoor ook optimaal presteren. En zij die graag worden uitgedaagd. Ik behoor tot die laatste groep. Ik ben een heel onrustig persoon. Stilzitten is voor mij achteruitgaan.'

Het zijn de woorden van Ronny Verhelst in een interview met De Tijd in 2015. De krant interviewde hem toen als topman van Tele Columbus, een van de grootste kabeloperatoren van Duitsland.

Hij wilde bij dat bedrijf hetzelfde doen als wat hij bij Telenet in België had gedaan, namelijk: met breedband en digitale televisie een revolutie ontketenen.

Dat ging niet zonder slag of stoot. Toen hij in 2011 CEO werd van Tele Columbus, zat de firma in zwaar weer. Onder meer dankzij de introductie van oud-premier Yves Leterme in de raad van bestuur trok Verhelst het schip recht.

Intussen had Verhelst er al een uitstapje op zitten naar het voetbal. In juni 2012 werd hij de eerste onafhankelijke, voltijds bezoldigde voorzitter van de Pro League.

Hij hoopte Tele Columbus te verkopen, maar toen die verkoop niet werd goedgekeurd door de Duitse overheidsdienst voor mededinging, zag Verhelst zich genoodzaakt om terug te keren naar zijn bedrijf. Hij zei destijds: 'Ik heb onmiddellijk de raad van bestuur van de Pro League ingelicht en samen zoeken we nu een oplossing. Feit is dat ik in de praktijk onmogelijk nog voorzitter kan zijn. Of ik nu definitief afscheid neem? Zelfs dat kan ik niet zeggen.'

José Zurstrassen volgde hem op bij de Pro League. En Verhelst zelf verhuisde terug naar Duitsland en verdween uit de picture. Tot hij terug opdook als de nieuwe voorzitter van KV Kortrijk.

Merkwaardige kronkel

Zijn band met de club komt niet uit het niets. De nu 57-jarige Ronny Verhelst is een West-Vlaming uit Harelbeke. Bovendien is Matthias Leterme, de zoon van Yves, algemeen manager bij de Kerels.

Zijn West-Vlaams accent verloor Verhelst op de toenmalige Koninklijke Kadettenschool in Lier. De nieuwe voorzitter van KVK, die wordt omschreven als vlot, discreet en resultaatgericht, werkte in zijn carrière eerder onder meer voor Belgacom, de spaarbank Anhyp, PricewaterhouseCoopers en Telenet. Dat hij wel van een uitdaging, staat buiten kijf.

Zo zei hij in 2015 al in De Tijd: 'Ik gun mezelf weinig rust. Dat ik de uitdaging opzoek, is een heel merkwaardige kronkel in mijn hersenen. Ik heb die prikkel nodig om buiten mijn comfortzone te treden. Als ik te lang in mijn comfortzone blijf, dan vermindert de interesse en kwijn ik weg.'

Qua uitdagingen zal hij bij KV Kortrijk aan zijn trekken komen: er is nood aan een nieuw stadion om competitief te blijven en de vraag is hoelang eigenaar Vincent Tan zijn geld nog in de club wil steken.

Steve Van Herpe

