Yari Verschaeren heeft woensdag voor het eerst opnieuw op het trainingsveld gestaan. Dat maakte zijn club, Anderlecht, bekend op Twitter. De aanvallende middenvelder stond sinds half december aan de kant met een zware enkelblessure.

In eerste instantie hoopte Anderlecht op een inactiviteit van vier tot zes weken. Dat bleek te optimistisch. De zesvoudig Rode Duivel staat intussen al 10,5 weken aan de kant.

De 19-jarige Verschaeren viel op 11 december uit tijdens de gewonnen topper (1-0) tegen Racing Genk. Hij moest met een draagberrie en de handen voor zijn aangezicht van het veld gedragen worden. Enkele minuten eerder was hij slecht neergekomen op zijn linkerenkel. Hij probeerde nog even verder te spelen, maar moest toen toch gewisseld worden.

