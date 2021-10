Vorig seizoen leek Yuma Suzuki STVV in te ruilen voor een nieuwe club. Maar de Japanner had blijkbaar geen zin in een Belgische topclub. Het buitenland was zijn grote doel.

In januari stond Suzuki al op vertrekken en toen moest aanvoerder Steve De Ridder elke dag op zijn ploegmaat inpraten om hem on track te houden bij STVV. De Gentenaar prentte Suzuki in dat hij zijn ploeg best in eerste klasse hield om daarna met opgeheven hoofd Stayen te verlaten. Suzuki bleef toen aan boord en in de maanden die volgden, begon hij zijn buitenlandse roadtrip uit te stippelen. In de weken voor transfer deadline day bleek dat Suzuki koste wat het kost naar het buitenland wilde vertrekken.

Zo stond hij op de shortlist van Anderlecht, maar Peter Verbeke besefte al snel dat hij het dossier niet zou kunnen afronden. Op Neerpede waren ze nochtans gecharmeerd van de sterke en balvaardige spits die de bal goed kan bijhouden, bovengemiddeld afwerkt op voorzetten, goede key pass statistieken heeft als hij de eindlinie bereikt en dus makkelijk een assist kan geven naar ploegmaats die zich in de box bevinden. Na een eerste check kwamen ze bij Anderlecht te weten dat Suzuki niet in de Jupiler Pro League wilde blijven hangen. 'Yuma heeft alles afgeblokt. De club kreeg te horen dat hij bij voorkeur naar een topcompetitie wilde verhuizen', klinkt het bij Anderlecht. Zelfs een persoonlijk telefoontje van Vincent Kompany, die een opening probeerde te forceren, kon de balans niet meer doen overhellen in het voordeel van de Brusselaars.

Club Brugge sprong ook in de dans en Suzuki voerde zelfs gesprekken met Bart Verhaeghe in diens somptueuze kasteel in de Vlaams-Brabantse gemeente Strombeek-Bever. Op dat moment ging de Japanner er nog van uit dat hij opgepikt zou worden door een buitenlandse club en hij ging dus niet in op de Brugse avances. Een lastminutepoging van Sporting Charleroi draaide uiteindelijk ook op niets uit.

In heel die transferepisode zijn er uiteindelijk twee grote winnaars: STVV en het makelaarskantoor Universal Sports Japan Ltd van Endo Takashi. De twee partijen weten maar al te goed dat de prijzen voor spelers van dat kaliber zullen stijgen wanneer het coronatijdperk achter de rug is. Bij STVV zijn ze tevreden dat ze hun goalgetter konden houden en ze hopen dat hij een nog beter seizoen zal spelen zodat ze tijdens de winter- of zomermercato flink kunnen cashen.

Lees het volledige verhaal over de hete transferzomer van Yuma Suzuki deze week in Sport/Voetbalmagazine.

