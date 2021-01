De nv Grensverleggend, de vennootschap achter voetbalclub SV Zulte Waregem, krijgt vers kapitaal en komt volledig in handen van drie Vlaamse ondernemers: Tony Beeuwsaert, Philippe Detaellenaere en Franck Tijtgat. Een analyse van onze Esseveewatcher, Jonas Creteur, aan de hand van drie vragen.

Wat is er beslist?

Jonas Creteur: 'Tot voor kort bestond het bestuur van Zulte Waregem uit Tony Beeuwsaert, Philippe Detaellenaere, Franck Tijtgat, Carl Ballière, Willy Naessens, Mieke De Clercq, Hendrik Deruyck, Bruno Descamps en Frank De Langhe. Ook de aandelen waren gespreid over een deel van die aandeelhouders. 'Die structuur wordt nu fel vereenvoudigd: alleen Beeuwsaert (50), Detaellenaere (58) en Tijtgat (59) bezitten nog aandelen, al blijft Beeuwsaert hoofdaandeelhouder. Alleen zij zetelen ook nog in de raad van bestuur, aangevuld met Carl Ballière, die tijdelijk voorzitter blijft, en met CEO Eddy Cordier. Daarnaast is er ook een kapitaalsverhoging doorgevoerd.'Creteur: 'Zulte Waregem verkeerde in een financieel lastig parket, nadat het afgelopen seizoen (2019/20) 7,3 miljoen euro verlies had geleden, bovenop een verlies van 1,4 miljoen het jaar ervoor. Ondanks stevige besparingen, onder meer in de spelerskern, was er ook in het huidige coronaseizoen niet veel overschot, gezien de fel geslonken inkomsten uit onder meer ticketing.'Een kapitaalsverhoging was noodzakelijk en daarvoor hebben de drie bovengenoemde aandeelhouders gezorgd. Sommigen twijfelden eraan dat Beeuwsaert zijn financieel engagement in deze moeilijke economische tijden zou verlengen, maar dat klopt niet. Zijn bedrijven hebben zelfs goed geboerd in de coronacrisis. Hij schroeft nu zijn engagement nog op.'Zeer belangrijk voor de stabiliteit van de club, want zonder hem had Zulte Waregem na de bijna faliekante passage van Patrick Decuyper, in het eerste deel van vorig decennium, allicht niet overleefd. Essevee staat of valt met hem. 'Beeuwsaert houdt als gereputeerde zakenman de beslissingslijnen liever ook zo kort mogelijk, om snel, maar doordacht en zonder ellenlange discussies te kunnen handelen. Mede daardoor komt ook de afslanking van de raad van bestuur tot drie personen, die ook al langer nauw betrokken zijn bij het sportieve beleid, naast CEO Eddy Cordier.'Creteur: 'Bij Zulte Waregem zijn ze al langer trots dat ze als 'familieclub' en als enige Belgische eersteklasseclub naast de G5 en KV Mechelen volledig in handen van Vlaamse ondernemers zijn. In tegenstelling tot bijvoorbeeld buur KV Kortrijk, waar de Maleisiër Vincent Tan hoofdaandeelhouder is. In coronatijden werd er door buitenlandse investeerders weleens gepolst via makelaars voor een mogelijke verkoop, maar dat is nooit concreet geworden. Dat zal nu ook helemaal wegebben met het nog steviger signaal van Beeuwsaert, Detaellenaere en Tijtgat.'Eerstgenoemde is met zijn financieel-industriële groep Accoform (hoofd)aandeelhouder van verschillende binnen- en buitenlandse bedrijven (onder meer Euronyl Plastics en Air Service Liège) en gedelegeerd bestuurder van verlichtingsbedrijf TAL. In het seizoen 2014/15 werd Beeuwsaert shirtsponsor van Zulte Waregem, in maart 2015 aandeelhouder en sinds februari 2016, toen hij aandelen van ex-voorzitter Willy Naessens overkocht, is hij hoofdaandeelhouder.'Franck Tijtgat, bedrijfsvoerder van het gelijknamige asfaltbedrijf uit Zulte, gaat al mee van het prille begin van de club, als sponsor van het eerste uur en als ex-jeugdvoorzitter. Hij trad in juni 2018 toe tot de raad van bestuur. Net als Philippe Detaellenaere, die met zijn bedrijf DL Chemicals in het seizoen 2011/12 voor het eerst sponsor werd. Alle drie zijn ze ook hevig supporter van Essevee en los van het financiële engagement dus ook emotioneel verbonden met de club, net als hun hele gezin trouwens.''Dat blijkt ook uit de nieuwe raad van bestuur van de vzw SV Zulte Waregem, dat de jeugdacademie en het dames- en G-voetbal van de club beheert. Daar treden immers kinderen toe van het bovengenoemde drietal: Michiel Beeuwsaert, Maryline Detaellenaere en Matthias Tijtgat. Een belangrijk signaal ook voor de jeugdacademie, waar de club meer dan ooit op wil inzetten.'Conclusie: de financiële toekomst van Zulte Waregem is op korte en minstens halflange termijn verzekerd. In België gaat dat veelal gepaard met sportieve zekerheid. Concurreren met de G5-clubs, Antwerp en Charleroi, die met nog veel grotere budgetten kunnen uitpakken, zal de komende jaren alsmaar moeilijker worden, maar Essevee zal wel een stabiele eersteklasser blijven. Met de voeten steviger dan ooit in de Vlaamse grond.'