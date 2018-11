'Waarom vis en gefermenteerde groenten de carrière van Caroline Wozniacki kunnen helpen redden'

Caroline Wozniacki (28), momenteel 3de op de wereldranglijst, kampt met reumatoïde artritis, een aandoening die naast vermoeidheid ook heftige ontstekingen in de gewrichten veroorzaakt. Op de site van de WTA, de Women's Tennis Association, legt ze uit hoe ze sommige dagen zelfs niet uit haar bed geraakt en andere dagen niks voelt. Nu ze de ziekte met medicatie onder controle heeft, besluit ze positief met: "Ik kan er niks aan veranderen en ik ga keihard werken."

Maar is dit wel zo? Kan ze hier niks aan veranderen? Zijn krachtige ontstekingsremmende of immunosuppressieve medicaties als NSAID's, corticosteroïden en TNF-α-blokkers dan de enige mogelijke interventie om het immuunsysteem af te remmen en de ontstekingen te onderdrukken?

Delen Een goed evenwicht tussen belasting en rust, fysiek en mentaal, is van groot belang voor het immuunsysteem. Koen De Witte

Er moet uiteraard eerst gekeken worden naar de impact van training, topsport en rust op het immuunsysteem. Daar zit er al direct een grote uitdaging in de individuele begeleiding van elke topsporter. Want alhoewel acute beweging gezond is en het immuunsysteem reguleert door onder andere de macrofagen te stimuleren , is de impact van overtraining en stress bij topsport juist nefast voor het immuunsysteem. Een goed evenwicht tussen belasting en rust, fysiek en mentaal, is hier dan ook van groot belang.

Maar ook voeding heeft hier een grote impact op. Zo hebben kruiden en planten als curcuma longa en groene thee duidelijke anti-inflammatoire en immuno-regulerende eigenschappen . En ook de goede omega-3 vetzuren uit vis hebben sterke ontstekingsremmende eigenschappen om reumatoïde artritis tegen te gaan of de aanvallen beter onder controle te houden.

Delen Omega-3-vetzuren uit vis hebben sterke ontstekingsremmende eigenschappen om reumatoïde artritis tegen te gaan of de aanvallen beter onder controle te houden. Koen De Witte

Maar reumatoïde artritis aanpakken, is meer dan alleen symptomatisch de ontstekingen afremmen. De vicieuze cirkel die leidt tot deze auto-immuunziekte moet ook aangepakt worden en dit zijn voornamelijk de autoantistoffen tegen gecitrullineerde eiwitten . Deze hypercitrullinatie ontstaat wanneer de ontstekingscellen bij een (verlengde) immuunsysteemreactie niet tijdig worden opgeruimd en deze immuuncomplexen de ontsteking blijven stimuleren en nieuwe ontstekingscellen aantrekken. Deze antistoffen zijn een duidelijk signaal bij het stellen van de diagnose van reumatoïde artritis.

Delen Zeker tijdens de wintermaanden is het van belang om de vitamine D-status aan te vullen. Koen De Witte

Enkele belangrijke factoren om deze vicieuze cirkel van hypercitrullinatie te doorbreken zijn:

1) Het toedienen van vitamine D

Een vitamine D-tekort wordt steeds meer in verband gebracht met verscheidene auto-immuunziektes en dit tekort zou ook opstoten kunnen uitlokken van reumatoïde artritis. Zeker tijdens de wintermaanden, zonder veel zonlicht, is het dus van belang om de vitamine D-status aan te vullen. Want vitamine D remt de activiteit van pro-inflammatroire cytokinen en macrofagen . Over de rol van vitamine D in de sport schreef mijn collega Thomas D'havé recent nog een interessant opiniestuk .

2) Het microbioom herstellen

Het wordt steeds meer duidelijk dat chronische virussen en bacteriën ook een uitlokkende factor zijn voor auto-immuunziektes. Zo is aangetoond dat bacteriën die mondslijmvliesklachten als peridontitis en gingivalis geven, in direct verband staan met reumatoïde artritis. Het is dus van groot belang om ons microbioom (darm en mondflora) en immuunsysteem goed te verzorgen. Naast de goede koolhydraten uit groenten hebben voornamelijk gefermenteerde groenten hier een grote impact op. Deze zitten vol met goede melkzuurbacteriën die een sterke anti-inflammatoire werking hebben op ons immuunsysteem. In mijn vorig opiniestuk kan je lezen hoe kimchi of gefermenteerde kool ons immuunsysteem reguleert. Of je kan direct zelf aan de slag met het recept van KPNI Foodie .

3) Vetzuurspiegels herstellen

Het is van belang om in ons voedingspatroon meer ontstekingsremmende vetzuren uit vis, zeewier en algen te eten om het ontstekingsproces te kunnen beëindigen. Zo is aangetoond dat deze goede omega 3-vetzuren de IL-17-productie afremmen om zo de chronische inflammatie op weefsel en bijhorende schade op de gewrichten af te remmen.

Delen Het lijkt er sterk op dat het leven van de 21ste eeuw, met veel stress en geïndustrialiseerde voeding, meer impact heeft op ons immuunsysteem dan we zelf denken. Koen De Witte

Het lijkt er sterk op dat het leven van de 21ste eeuw, met veel stress en geïndustrialiseerde voeding, meer impact heeft op ons immuunsysteem dan we zelf denken. Het wordt tijd om weer zelf de controle over onze gezondheid te nemen! Laat ons hopen dat het ook Caroline Wozniacki nog veel sportief geluk brengt.