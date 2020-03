AG2R La Mondiale zal deze maand niet deelnemen aan de Italiaanse wielerwedstrijden Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo. Dat heeft de Franse formatie donderdag laten weten, korte tijd na de annulatie van de Strade Bianche op zaterdag wegens de uitbraak van het coronavirus.

AG2R La Mondiale neemt de beslissing als 'voorzorgsmaatregel om de gezondheid van de renners en staf te verzekeren'. Het team nam de beslissing in overleg met het management en de artsen. De onzekerheid omtrent de veiligheid van de renners is te groot, na de wereldwijde uitbraak van het coronavirus.

Eerder liet Astana al weten voor een periode van vijftien dagen niet aan koersen deel te nemen. 'We hebben voor de gezondheid van onze renners en staff gekozen', klinkt het bij algemeen manager Alexander Vinokourov. 'We willen onze verantwoordelijkheid opnemen en de verspreiding van het virus tegengaan.'

Eerder liet ook Mitchelton-Scott weten dat het tot 22 maart alle wedstrijden laat schieten. Ook Ineos nam een soortgelijke beslissing, door de uitbraak van het coronavirus maar ook na het overlijden van ploegleider Nicolas Portal, die dinsdag op 40-jarige leeftijd aan een hartaanval stierf.

De Italiaanse regering maakte woensdag in de nasleep van de uitbraak van het coronavirus bekend dat sportwedstrijden in Italië tot en met 3 april achter gesloten deuren plaatsvinden. De Strabe Bianche van zaterdag zal alvast niet doorgaan. Over het lot van Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo is er in dit opzicht nog niets geweten.

