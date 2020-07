INEOS Grenadiers prijkt de komende Tour de France op de truitjes van Egan Bernal, Geraint Thomas en co. Een nieuwe naam met een wel zeer aparte oorsprong.

De Grenadier is de nieuwe 4x4 die Team INEOS-eigenaar Jim Ratcliffe onlangs lanceerde en die in 2021 op de markt komt. Ter promotie van die robuuste terreinwagen krijgt zijn wielerploeg een nieuwe naam: INEOS Grenadiers. De truitjes en het merk zullen enkele dagen voor de Tour de France (die start op 29 augustus) voorgesteld worden.

Een weinig milieuvriendelijke auto als sponsor van een wielerploeg, het is op zijn minst opmerkelijk. Zeker na de Tour van 2018, toen Team Sky (de voorganger van Team INEOS) nog rondreed met een walvis op het shirt. Ter promotie van Ocean Rescue, dat de plasticvervuiling in de oceanen moest aanklagen.

Maar Jim Ratcliffe, de grote man van het chemieconcern INEOS en een van Europa's grootste... plasticproducenten, trekt zich van zulke gevoeligheden weinig aan.

Slag bij Waterloo

Zo noemde hij zijn nieuwe terreinwagen naar zijn lievelingspub in de Londense wijk Belgravia, de Grenadier Pub. Daar kwamen hij en enkele rijke vrienden op een woensdagavond in 2015 op het idee om een nieuwe 4x4 te bouwen, als opvolger van de ter ziele gegane en door hen geliefde Landrover Defender.

De pub heeft er al een lange geschiedenis op zitten. Gebouwd in 1720 diende het eerst als een kantine voor de officieren van het First Royal Regiment of Foot Guards, en werd het zo vaak bezocht door koning George IV.

Na de heldhaftigheid van het regiment tegen de Franse grenadiers (keursoldaten van de infanterie) in de Slag bij Waterloo in 1815 kreeg het een nieuwe naam: First Grenadier Regiment of Foot Guards. Waarop drie jaar later ook de pub The Grenadier werd genoemd.

Legendes

Doorheen de jaren ontstonden er vele legendes over de pub. Onder meer eentje over de waard Cedric. Hij werd, volgens de overlevering, vermoord omdat hij schulden had gemaakt door vals te spelen bij een kaartspel. Bezoekers van de pub pinden er later bankbiljetten op het plafond, zodat Cedric alsnog zijn schulden kon aflossen in het hiernamaals.

Het werd een traditie die nog altijd bestaat. Vele toeristen, beroemdheden en leden van het koningshuis hebben er al geld aan het plafond van The Grenadier geplakt.

Toen Jim Ratcliffe op 19 september 2017 in de pub zijn nieuwe terreinwagen lanceerde, pinde hij ook een papier aan het plafond: met als opschrift: Projekt Grenadier (met k, want gebouwd door Duitse ingenieurs en voorzien van een BMW-motor). Drie jaar later worden zijn koersende infanteriesoldaten nu INEOS Grenadiers.

Egan Bernal, Geraint Thomas, of wie weet Chris Froome, weten wat hen te doen staat als ze na een eindzege in de Tour (die eindigt op 20 september) in de Londense pub passeren.

De Grenadier is de nieuwe 4x4 die Team INEOS-eigenaar Jim Ratcliffe onlangs lanceerde en die in 2021 op de markt komt. Ter promotie van die robuuste terreinwagen krijgt zijn wielerploeg een nieuwe naam: INEOS Grenadiers. De truitjes en het merk zullen enkele dagen voor de Tour de France (die start op 29 augustus) voorgesteld worden.Een weinig milieuvriendelijke auto als sponsor van een wielerploeg, het is op zijn minst opmerkelijk. Zeker na de Tour van 2018, toen Team Sky (de voorganger van Team INEOS) nog rondreed met een walvis op het shirt. Ter promotie van Ocean Rescue, dat de plasticvervuiling in de oceanen moest aanklagen.Maar Jim Ratcliffe, de grote man van het chemieconcern INEOS en een van Europa's grootste... plasticproducenten, trekt zich van zulke gevoeligheden weinig aan.Zo noemde hij zijn nieuwe terreinwagen naar zijn lievelingspub in de Londense wijk Belgravia, de Grenadier Pub. Daar kwamen hij en enkele rijke vrienden op een woensdagavond in 2015 op het idee om een nieuwe 4x4 te bouwen, als opvolger van de ter ziele gegane en door hen geliefde Landrover Defender.De pub heeft er al een lange geschiedenis op zitten. Gebouwd in 1720 diende het eerst als een kantine voor de officieren van het First Royal Regiment of Foot Guards, en werd het zo vaak bezocht door koning George IV. Na de heldhaftigheid van het regiment tegen de Franse grenadiers (keursoldaten van de infanterie) in de Slag bij Waterloo in 1815 kreeg het een nieuwe naam: First Grenadier Regiment of Foot Guards. Waarop drie jaar later ook de pub The Grenadier werd genoemd. Doorheen de jaren ontstonden er vele legendes over de pub. Onder meer eentje over de waard Cedric. Hij werd, volgens de overlevering, vermoord omdat hij schulden had gemaakt door vals te spelen bij een kaartspel. Bezoekers van de pub pinden er later bankbiljetten op het plafond, zodat Cedric alsnog zijn schulden kon aflossen in het hiernamaals. Het werd een traditie die nog altijd bestaat. Vele toeristen, beroemdheden en leden van het koningshuis hebben er al geld aan het plafond van The Grenadier geplakt. Toen Jim Ratcliffe op 19 september 2017 in de pub zijn nieuwe terreinwagen lanceerde, pinde hij ook een papier aan het plafond: met als opschrift: Projekt Grenadier (met k, want gebouwd door Duitse ingenieurs en voorzien van een BMW-motor). Drie jaar later worden zijn koersende infanteriesoldaten nu INEOS Grenadiers.Egan Bernal, Geraint Thomas, of wie weet Chris Froome, weten wat hen te doen staat als ze na een eindzege in de Tour (die eindigt op 20 september) in de Londense pub passeren.