Door het coronavirus moeten ook topsporters het een tijd zonder hun geliefde spelletje doen. Hoe brengen zij hun dagen door? Vandaag: wielrenster Jolien D'hoore.

Hoe ziet een doorsnee dag er momenteel uit?

Hoe ziet een doorsnee dag er momenteel uit?Jolien D'hoore: 'In de voormiddag ga ik altijd fietsen. Dat doe ik ofwel buiten op mijn eentje ofwel via Zwift (een virtuele trainingapp, nvdr.) op de rollen. Daarna even douchen en lunchen. Om 15 uur doe ik mee aan de live work-out op Instagram met mijn personal trainer Bjorn De Wilde, in mijn garage. Daarbij komt nog eens op dinsdag- en vrijdagavond een mobiliteitssessie met Roel Bruylandt van Kine8+. De tijd tussenin vul ik op met klusjes in de tuin of met huishoudelijke taken. En ik zorg ook iedere avond voor eten. Koken is een van mijn favoriete bezigheden.'Heeft het feit dat je nu meer vrije tijd hebt ook zijn positieve kanten?'Het meest positieve voor mij in dit hele verhaal is de tijd dat ik nu thuis kan spenderen samen met mijn vriend. Normaal vertoef ik veel in het buitenland voor stages of wedstrijden. Nu kan ik echt genieten van het thuis zijn. Ook is er nu tijd voor andere zaken in en rond het huis, zoals in de tuin werken. Geniet van de kleine dingen in het leven.'Hoe probeer je het gebrek aan wielrennen te compenseren?'Ik probeer nu vooral plezier te hebben in alles wat ik doe. De conditie onderhouden doe ik via duurlopen en mountainbiken. En 's avonds ga ik geregeld wandelen met mijn vriend.''Ondertussen probeer ik tevens mijn steentje bij te dragen in deze coronatijden door fietskoerier te zijn voor de oudere mensen of mensen die in de zorg werken. Zij mogen hun boodschappenlijstje doorsturen en dan ga ik voor hen naar de supermarkt. De dag nadien bezorg ik die boodschappen aan de deur.'Hoe bang ben je van het coronavirus?'Ik ben niet bang voor mezelf, eerder om iemand anders te besmetten. Daarom hou ik me echt wel aan de maatregelen. Handen wassen en in je kot blijven, is nu de boodschap.'Met wie heb je nog contact en hoe gebeurt dat?'Ik heb contact met mijn vriend en af en toe met Kim De Baat, waarmee ik ga trainen. Soms passeer ik eens langs mijn ouders op training en dan zeg ik ze gedag vanop afstand. Maar verder kom ik niet in contact met anderen.'