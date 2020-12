Mathieu van der Poel heeft zijn terugkeer in het veld gevierd met een overwinning in de Scheldecross in Antwerpen, de derde manche van de X²O Badkamers Trofee.

De wereldkampioen haalde het solo voor Europees kampioen Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) en de Brit Tom Pidcock (Trinity). In het klassement verstevigt Iserbyt zijn leidersplaats.

Van der Poel nam aan het strand van Sint-Anneke de beste start en ging vervolgens meteen vol gas. Enkel Iserbyt kon de Nederlander in de eerste ronde bijhouden, maar moest nadien ook al snel lossen. Van der Poel viel een keer in de derde ronde. Hij liep daarbij geen averij op, maar zijn tempo stokte wel. Iserbyt, Vanthourenhout, Sweeck en Hermans keerden terug op zijn wiel. Het duurde niet lang vooraleer Van der Poel en Iserbyt opnieuw samen wegreden. De Europese kampioen moest net voor het ingaan van de slotronde de Nederlander laten gaan. Die maakte geen fout meer en pakte de overwinning, voor Iserbyt, Pidcock en Aerts.

Vorig seizoen was er geen klassieke Scheldecross in Antwerpen, maar vormde het parcours aan het strand van Sint-Anneke het decor voor het BK. Daar won Laurens Sweeck.

Van der Poel won in Antwerpen eerder in 2014, 2016, 2017 en 2018.

De vierde manche van de X²O Badkamers Trofee vindt op 23 december plaats in Herentals.

