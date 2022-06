Omdat Yves Lampaert in de Belgium Tour Tim Wellens de pas afsneed, werd hij gediskwalificeerd. Zou je echter ook zijn zo bevoordeelde teamgenoot Mauro Schmid moeten kunnen straffen?

Veel commotie na de slotrit van de Belgium Tour. Yves Lampaert sloot er in de Gouden Kilometer met het betere ellebogenwerk Tim Wellens tot tweemaal toe in. Zodat die niet tegen zijn Quick-Stepploegmaat Mauro Schmid kon sprinten in de strijd om de boniseconden, beslissend over eindwinst. Schmid en Wellens stonden bij het ingaan van de slotrit immers binnen dezelfde seconde in het algemene klassement.Yves Lampaert werd na de finish gediskwalificeerd, en riskeert nog een bijkomende straf want ook de UCI-wegcommissie zal zich nog over de zaak buigen.Voor sommigen is dat echter niet genoeg. Zo lanceerde ex-topsprinter Robbie McEwen een voorstel op Twitter, om de renner die door een unfaire actie van een teamgenoot bevoordeelt wordt ook te bestraffen. Want, zo luidt het: wielrennen is een teamsport. Anderen gaven zelfs aan dat als je dat niet doet, je zo de deur openzet voor nog flagrantere misbruiken: 'Zo kan een Jumbo-Vismarenner Tadej Pogacar tijdens de Tour opzettelijk in de gracht rijden. Zelfs als hij uit de koers wordt gezet, krijgt Primoz Roglic zo een vrijgeleide naar het geel.'Uiteraard bij het haar getrokken, dat laatste, maar McEwens opmerking snijdt wel hout. Alleen is de vraag: kan je zo'n regel effectief invoeren én op (sport)rechterlijk vlak genoeg funderen? We vroegen het aan Frank Hendrickx, professor sportrecht aan de KULeuven.'Het idee is interessant en op zich wel legitiem', zegt Hendrickx. 'Je kan immers stellen dat wielrennen effectief een ploegsport is, omdat het gedrag van een renner ook gevolgen kan hebben voor de rest van het team.''Maar als je er een principe van zou maken in de reglementering, dan zal je heel wat interpretatiemoeilijkheden en discussies krijgen in de concrete toepassing ervan. En zo misschien ook willekeur bij elke beslissing. Daar moet je heel voorzichtig mee omspringen, zeker in een sportcontext waar je redelijk snelle beslissingen moet nemen.''Je zou bij zo'n regel vooral een duidelijk onderscheid moeten maken tussen intentionele fouten die een ploeggenoot een voordeel opleveren, en dus een teamvoordeel beogen of tot effect hebben, versus fouten die zuiver individueel van aard zijn en de ploeg, of een teamgenoot, géén voordeel verschaffen.''In het eerste geval moeten die fouten 'clear and obvious' zijn, maar in het voetbal zie je dikwijls dat dat niet zo makkelijk te bepalen en te bewijzen is.' 'Want hoe maak je het onderscheid tussen onzorgvuldigheid/roekeloosheid waarvan eender wie kan profiteren, ook niet-ploegmaats, en opzettelijk uitgevoerde manoeuvres die alleen als doel hebben om een teamgenoot te helpen?'Ik snap dat je in dat geval ook een bredere sanctie zou kunnen opleggen, hetzij aan de bevoordeelde ploegmaat of het hele team, maar dan moet de foutieve, intentionele actie én het directe voordeel voor de teamgenoot/de ploeg dus manifest duidelijk zijn.''In de zaak-Lampaert kan je dat misschien opwerpen, maar hoe ga je aantonen dat Tim Wellens alléén door de manoeuvres van Lampaert de eindzege is kwijtgeraakt. En dat Mauro Schmid alleen daardoor eindwinnaar is geworden? Zelfs in dit geval lijkt me dat niet vanzelfsprekend.' 'En wélke straf ga je Schmid dan opleggen? Dezelfde als Lampaert - een diskwalificatie? Of een kleinere straf - een secondenaftrek? Maar hoeveel dan? Heel moeilijk te bepalen.''Dus zou ik zo'n regel niet holderdebolder gaan invoeren. Vooraf zou men sowieso verschillende gevallen moeten bestuderen.''Als een dergelijke regel toch wordt toegepast, zal de wedstrijdjury bij eventuele bestraffingen héél zorgvuldig alles moeten afwegen én kunnen motiveren. En zelfs dan zal zo'n beslissing altijd tot veel discussie leiden.'