Afgelopen zondag kruisten Wout van Aert en Mathieu van der Poel in Dendermonde voor het eerst dit veldritseizoen de degens. Een lang verwacht duel dat een recordaantal tv-kijkers lokte.

Gemiddeld keken er zondagnamiddag 993.131 mensen naar de uitzending van de Wereldbekermanche in Dendermonde op Één. Dat is het hoogste aantal ooit voor een niet-kampioenschapscross (geen BK of WK).

Het vorige record dateerde van 27 december vorig jaar, óók voor de cross in Dendermonde: toen zagen gemiddeld 978.537 veldritliefhebbers Wout van Aert oppermachtig richting de zege soleren, mede dankzij de storm Bella die dat weekend over het land raasde en veel mensen thuishield.

Afgelopen zondag, toen de Kempenaar weer demonstreerde in zijn eerste seizoensduel met Mathieu van der Poel, waren dat er dus nog 14.594 meer. Opmerkelijk voor een zondagnamiddag, want de laatste jaren topte meestal de avondcross in Diegem, in prime time, de kijkcijferslijst voor de 'gewone' crossen: gemiddeld 961.243 in 2017, 896.358 in 2019 - niet toevallig ook telkens eind december.

Kampioenschappen scoren nog beter

Let wel: met 993.131 kijkers zit de cross in Dendermonde wel onder de gemiddeldes van de BK's en WK's in de laatste tien jaar. Sinds 2013 lokte het Belgisch kampioenschap zeven keer meer dan een miljoen kijkers, met een record van 1.288.674 voor het BK in Oostende in 2017.

Het wereldkampioenschap overschreed sinds 2010 negenmaal de kaap van de miljoen kijkers, met een record van 1.529.300 voor het WK in Louisville in 2013 ('s avonds in prime time) en 1.398.547 voor het WK in Oostende, begin dit jaar.

Opvallend: ook de vrouwenveldrit in Dendermonde, gewonnen door Lucinda Brand, kon zondag op veel belangstelling rekenen: gemiddeld 691.895 kijkers. Dat is voor een 'gewone' damescross geen record, want dat dateert nog altijd van de veldrit in Dendermonde van vorig jaar, met 757.926 veldritfans.

Lees ook: De cijfers achter zijn strafste vijfklapper: nooit was Van Aert als crosser dominanter

Gemiddeld keken er zondagnamiddag 993.131 mensen naar de uitzending van de Wereldbekermanche in Dendermonde op Één. Dat is het hoogste aantal ooit voor een niet-kampioenschapscross (geen BK of WK).Het vorige record dateerde van 27 december vorig jaar, óók voor de cross in Dendermonde: toen zagen gemiddeld 978.537 veldritliefhebbers Wout van Aert oppermachtig richting de zege soleren, mede dankzij de storm Bella die dat weekend over het land raasde en veel mensen thuishield.Afgelopen zondag, toen de Kempenaar weer demonstreerde in zijn eerste seizoensduel met Mathieu van der Poel, waren dat er dus nog 14.594 meer. Opmerkelijk voor een zondagnamiddag, want de laatste jaren topte meestal de avondcross in Diegem, in prime time, de kijkcijferslijst voor de 'gewone' crossen: gemiddeld 961.243 in 2017, 896.358 in 2019 - niet toevallig ook telkens eind december.Let wel: met 993.131 kijkers zit de cross in Dendermonde wel onder de gemiddeldes van de BK's en WK's in de laatste tien jaar. Sinds 2013 lokte het Belgisch kampioenschap zeven keer meer dan een miljoen kijkers, met een record van 1.288.674 voor het BK in Oostende in 2017.Het wereldkampioenschap overschreed sinds 2010 negenmaal de kaap van de miljoen kijkers, met een record van 1.529.300 voor het WK in Louisville in 2013 ('s avonds in prime time) en 1.398.547 voor het WK in Oostende, begin dit jaar.Opvallend: ook de vrouwenveldrit in Dendermonde, gewonnen door Lucinda Brand, kon zondag op veel belangstelling rekenen: gemiddeld 691.895 kijkers. Dat is voor een 'gewone' damescross geen record, want dat dateert nog altijd van de veldrit in Dendermonde van vorig jaar, met 757.926 veldritfans.