Wout van Aert bereikte in Heusden-Zolder niet alleen een mijlpaal, zijn 200e veldrit bij de profs, hij reed voor de vijfde maal op rij ook de tegenstand op een hoopje. Nooit was hij in zijn veldritcarrière bij de profs zo dominant.

Het begon op 16 december 2012 in Leuven, toen Wout van Aert op een leeftijd van 18 jaar, 3 maanden en 1 dag zijn allereerste cross bij de elite afwerkte. En toen pas 22e werd, op goed drie minuten van winnaar Niels Albert.Maandag, negen jaar en elf dagen later, startte de Kempenaar in de Superprestigecross in Heusden-Zolderin zijn 200e veldrit bij de elite (de vier deelnames in de criteriumcross in Waregem niet meegerekend).Een mijlpaal die hij rondde met een indrukwekkende serie van vijf zeges op een rij. Zo straf dat Van Aert niet zeker wist of hij dat ooit al had neergezet. Jawel, maar het is dan ook een hele tijd geleden, van het seizoen 2015/16: één reeks van vijf overwinningen bij de start van het seizoen (van Las Vegas tot Ronse), en een serie in november/december (van Essen tot Antwerpen). De enige twee keren dat hem dat was gelukt (ínclusief de jeugdcategorieën) tot de start van dit seizoen. Zijn derde vijfklapper is zelfs zijn strafste. Want télkens gewonnen met minstens driekwartminuut voorsprong: 1'40'' in Boom, 1'47'' in Essen, 49'' in Val di Sole, 49'' in Dendermonde en 1'04'' in Heusden-Zolder. Gemiddelde voorsprong: 1'14". Bij zijn twee vorige vijfklappers bedroeg die 'slechts' 18 en 26 seconden.Extra toetje op die vijfhoekige taart: Van Aert won voor het eerst in zijn carrière ook twee klassementscrossen op twee dagen. In zijn zes vorige dubbels, met dit seizoen ook al één in Essen/Val di Sole, combineerde hij immers een zege in een 'losse' veldrit met een zege in een klassementscross. De eerste vijf dubbels dateren ook van zijn eerste drie veldritseizoenen bij de profs, de laatste keer in 2016/17 (Loenhout en Bredene).Al even opvallend: Van Aert was in Dendermonde en Heusden-Zolder twee keer duidelijk de betere van Mathieu van der Poel, waardoor die voor het eerst sinds januari 2017 (!), toen in de Wereldbekercross in Hoogerheide (24e) en op het WK in Bièles (2e), twee crossen op een rij niet won. Een einde van een serie van liefst 119 crossen.Met die bemerking dat Van Aert toen in Hoogerheide niet aan de start verscheen. Voor twee opeenvolgende nederlagen van Van der Poel tegen de Kempenaar moet je nog verder terugkeren. Naar eerder dat seizoen, in Heusden-Zolder en Loenhout, eind december 2016. In die eerste cross had Van der Poel wel problemen met zijn schoenen en reed hij lek, waardoor hij pas 14e werd, en in Loenhout kwam hij in de finale ten val en moest hij opgeven.Voor twee nederlagen op een rij van MvdP tegen Van Aert waarmee geen materiaalpech of val mee was gemoeid, is het zelfs nog verder terugscrollen in het verleden, naar december 2015, toen de Herentalsenaar de Nederlander drie opeenvolgende keren aftroefde: in Mol, Spa-Francorchamps en Antwerpen.Toch moet je, gezien de knie en rugproblemen van Van der Poel, deze dubbele nederlaag, inclusief een opgave in Heusden-Zolder, ook in de juiste context plaatsen. Een topfitte Nederlander zou op het snelle parcours in Heusden-Zolder altijd tot diep in de finale zijn meegegaan met Van Aert. Die conditie heeft hij, gezien ook zijn trainingsachterstand, zeker niet.Maar dat zal WvA op dit moment worst wezen. Vijf zeges op rij, met zijn grootste gemiddelde voorsprong op bovendien uiteenlopende parcoursen: van de modder in Boom, Essen en Dendermonde, over de sneeuw in Val di Sole, tot het supersnelle circuit rond Heusden-Zolder. Nooit stak hij in zijn veldritcarrière bij de profs er zo bovenuit.En als Van der Poel nog wat meer tijd nodig heeft om in het ritme te komen, zeker als ook zijn rug weer zou opspelen na de val in Heusden-Zolder, dan is de kans reëel dat Van Aert die zegereeks nog zal verlengen. Minstens tot het BK. En misschien tot het WK in Fayetteville. Maar daar zal hij zélf, in samenspraak met zijn entourage, wel over beslissen. Dat moet de buitenwereld hem niet opleggen. Die moet nu vooral genieten van zoveel klasse en suprematie.