Peter Sagan zal geen nieuwe groene trui veroveren. De Slovaak heeft te veel pijn aan de knie en stapt uit de Tour de France. 'Ik hoop wel om de Spelen nog te halen', sprak hij voor de start van de twaalfde rit.

Sagan kwam ten val in de sprint waar Caleb Ewan hem tegen de grond sleurde in de derde etappe. Daarna had hij pijn aan de knie, maar ging het wel elke dag iets beter. 'Maar twee dagen geleden, in de sprintetappe stootte ik mijn knie tegen mijn stuur in de sprint. Mijn knie staat sindsdien opnieuw gezwollen. In de etappe van woendag had ik al veel pijn, maar reed ik de koers nog uit. Ik hoopte dat het vandaag beter zou gaan, maar vanmorgen raakte ik amper uit bed. Als je je knie niet kan bewegen, heeft het weinig nut om verder te doen, zeker in een etappe zoals vandaag waar het koers zal zijn vanaf de start door de waaiers.'

'Ik had graag Wilco Kelderman geholpen in deze rit, hem vooraan gehouden in de waaiers en uit de problemen helpen, maar helaas dat lukt niet', legde Sagan uit. 'Het is jammer dat ik de ploeg moet verlaten, maar ik heb nu wat rust nodig en ik hoop dat het binnen een paar dagen beter gaat. En als dat lukt, dan bereid ik me verder voor op de Olympische Spelen. Ik doe mijn best om er te starten.'

