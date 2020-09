De Ier Sam Bennett van het Belgische Deceuninck - Quick-Step heeft dinsdag de tiende etappe van de Ronde van Frankrijk gewonnen. Na een nerveuze rit sprintte hij op het eiland Ile de Ré sneller dan de Australiër Caleb Ewan (Lotto Soudal) en de Slowaak Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), van wie hij het groen overneemt. De Sloveen Primoz Roglic (Team Jumbo-Visma) blijft in het geel.

Na de eerste rustdag werd het Tourpeloton gespaard van zware beklimmingen, want de 168 kilometer tussen de eilanden Ile d'Oléron en Ile de Ré waren nagenoeg vlak. Aangezien een flink gedeelte van de etappe vlakbij de kustlijn werd afgewerkt, dreigde het waaiergevaar continu. Al bleven hoge windsnelheden uit. De Zwitsers Stefan Küng en Michael Schär reden een deel van de rit voor de rest uit, maar toen honderd kilometer voor de finish de nervositeit de bovenhand haalde in het peloton, ging het tempo daar zo de hoogte in dat de twee weer gegrepen werden.

De rest van de etappe kreeg bijna steeds hetzelfde wedstrijdbeeld: hoge snelheden in het peloton, gegangmaakt door de klassementsploegen die hun kopmannen in veiligheid wilden houden. Waaiers kwamen er uiteindelijk nooit helemaal, maar valpartijen wel, tot viermaal toe. Belangrijkste slachtoffer was Tadej Pogacar, maar de Sloveense schaduwfavoriet voor eindwinst kon ondanks een geraakte rug snel weer aansluiting vinden in het peloton. Zijn ploegmaat Davide Formolo leek één van de zwaarst getroffen slachtoffers, maar kon in tegenstelling tot de Nieuw-Zeelander Sam Bewley wel nog de aankomst halen.

In de finale verzekerde Küng zich met een tweede aanvalspoging van de prijs voor de strijdlust, maar uiteindelijk werd het zoals verwacht een sprint. Team Sunweb zette in de voorbereiding daarnaartoe een indrukwekkende trein op de rails, inclusief Tiesj Benoot, maar het was uiteindelijk Deceuninck - Quick-Step dat zijn sprinter Sam Bennett in ideale positie afleverde. De Ierse kampioen gaf de koppositie niet meer uit handen.

Jasper Stuyven was de beste Belg op plaats 9, Wout van Aert sprintte niet mee.

Bennett pakt zo na drie ritzeges in de Giro en twee in de Vuelta voor het eerst in zijn carrière een etappe in de Tour. Hij neemt daardoor ook de groene trui terug van Sagan, die in het puntenklassement nu 21 punten achterstand goed te maken heeft op de Ierse kampioen.

In het algemene klassement behoudt Roglic zijn voorsprong van respectievelijk 21 en 28 seconden op eerste achtervolgers Egan Bernal en Guillaume Martin. Woensdag hebben de sprinters opnieuw een grote kans tijdens de laatste vlakke etappe voor de slotrit naar Parijs. Enige moeilijkheid tijdens de 167 kilometer tussen Châtelaillon-Plage en Poitiers is een helling van vierde categorie.

