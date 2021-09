Wout van Aert (Jumbo-Visma) heeft zich zondag gekroond tot eindwinnaar van de Ronde van Groot-Brittannië. Van Aert won zondag de achtste en laatste rit en ging zo met de eindzege aan de haal.

De slotrit voerde de renners over 173 kilometer van Stonehaven tot Aberdeen. Van Aert haalde het in de sprint voor de Duitse veteraan André Greipel. De Brit Mark Cavendish eindigde als derde. Van Aert volgt op de erelijst de Nederlander Mathieu van der Poel op, in 2019 de beste. In 2020 vond de Ronde van Groot-Brittannië niet plaats wegens de coronapandemie.

