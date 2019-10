Op de eerste dag van de NBA hebben kampioen Toronto Raptors en LA Clippers gewonnen. Voor LeBron James en de LA Lakers was het een begin in mineur.

De Toronto Raptors hebben het nieuwe NBA-seizoen dinsdagavond ingezet met een moeizame overwinning. De titelverdediger had een verlenging nodig in de thuiswedstrijd tegen New Orleans. Het werd 130-122.

Pascal Siakam en Fred VanVleet scoorden allebei 34 punten voor de thuisploeg, voor VanVleet een persoonlijk record. Brandon Ingram werd met 22 punten topschutter bij de Pelicans. Kyle Lowry was eveneens goed voor 22 punten. Met twee rake vrijworpen maakte hij 117-117 gelijk en sleepte voor Toronto een verlenging uit de brand. Daarin trokken de Canadezen het laken naar zich toe.

Voor de LA Lakers van LeBron James begon het seizoen met een valse noot. In de stadsderby tegen de Clippers gingen ze met 112-102 onderuit. Kawhi Leonard, overgekomen van Toronto, werd in zijn debuutmatch voor de Clippers met 30 punten meteen topschutter. Danny Green maakte er 28 voor de Lakers, tien meer dan James. Die plukte ook negen rebounds en deelde acht assists uit.

Lees ook onze voorbeschouwing op het nieuwe seizoen.