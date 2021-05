Deze week begonnen in het Belgische basketbal de play-offs. Opnieuw met BC Oostende als grote favoriet, op zoek naar een tiende landstitel op een rij. Een groot deel van dat succes is te danken aan de talentontwikkeling bij de kustploeg. Coach Dario Gjergja vertelt in Sport/Voetbalmagazine hoe je ook met jeugd prijzen kan pakken.

Indrukwekkend, een beter woord bestaat er niet voor het schier eindeloze lijstje van spelers die in de handen van meester-opleider Dario Gjergja (45) tot volle wasdom zijn gekomen. Werpen we gewoon al eens een blik op de erelijst van 'Spelers van het Jaar', dat jaarlijks de beste Belgische basketballer bekroont. Dit seizoen was dat Loïc Schwartz, een 28-jarige Brusselaar die nochtans al door velen afgeschreven leek wegens 'niet de juiste mentaliteit'.

Tot hij bij BC Filou Oostende in handen van Gjergja viel. Eerder gebeurde hetzelfde met Jean Salumu (2018), Quentin Serron (2016) en Pierre-Antoine Gillet (2015).

Gjergja daarover in Sport/Voetbalmagazine: 'Ik wil hier meer achterlaten dan een trofeeënkast. De lijst zien van spelers die hier vertrokken naar topcompetities, dat maakt me trots.'

Belonen met extra werk

De Kroatisch-Belgische coach woont niet voor niets op 200 meter van de Versluys Dôme. Naast zijn ploegtrainingen investeert hij veel tijd in individuele begeleiding.

Maar hij hamert vooral op extra trainen. Uit eigen beweging. 'Dat is een vraag die ik vaak stel aan mijn spelers: wat heb je vandaag extra gedaan? Want de uren van de ploegtraining tellen voor mij niet, die zijn vanzelfsprekend', legt Gjergja uit. 'Dat hoeft zelfs niet altijd lang te duren, soms volstaat een kwartiertje, zolang je het maar consequent herhaalt. Je spieren zijn als hersenen, die slaan die bewegingen op.'

'Ik test mijn spelers graag, mentaal en fysiek. Je moet je plek verdienen. Vaak zeg ik hen: ik zal je belonen met extra werk. Dat ik mijn tijd in je investeer. Maar als je cadeautjes krijgt, ga je niets bereiken.'

Soms geeft hij ook tools mee om de geest te prikkelen van zijn spelers, want niet iedereen heeft dezelfde intrinsieke motivatie, beseft Gjergja.

'Het handboek Succes is a choice van de Amerikaanse coach Rick Pitino bijvoorbeeld, of zijn The one day contract, over hoe je op latere leeftijd gemotiveerd kan blijven om beter te worden', zegt Gjergja. 'Maar niet iedereen leest graag, dus gebruik ik even vaak filmpjes. De motivatiespeech van Arnold Schwarzenegger bijvoorbeeld. Fantastisch! Zijn boodschap? Work your ass off!' (lacht)

Lees de volledige handleiding van Dario Gjergja in Sport/Voetbalmagazine van 19 mei of in onze Plus-zone.

