Na vier seizoenen bij de Antwerp Giants verkaste Roel Moors (40) afgelopen zomer naar de Duitse topclub Brose Bamberg. Geen Belg die ooit op zo'n hoog niveau in het internationale basketbal gecoacht heeft. Sport/Voetbalmagazine ging op bezoek.

Bamberg, ten noorden van München, is een stad van ruim 70.000 inwoners, bekend om zijn prachtige historische centrum en Dom, pronkend op de Werelderfgoedlijst van Unesco.

Bekend ook om zijn basketbalclub, een Traditionsverein die tussen 2004 en 2017 negen keer Duits landskampioen werd, maar de laatste twee seizoenen wat slabakte.

Enter: Roel Moors, die afgelopen mei met de Antwerp Giants Bamberg klopte in de kleine finale van de Final Four van de Champions League. En mede daarna zijn transfer naar de Duitse topclub te danken heeft.

Maar ook omdat zijn profiel als coach perfect paste bij de nieuwe/oude visie van Bamberg: na twee moeilijke jaren wilde de club weer zijn identiteit van weleer oppikken: mikken op de jeugd, geen overbetaalde vedetten aantrekken, maar vedetten máken.

En zo weer agressief, snel basketbal spelen, als een hecht team. Precies de succesformule die Moors bij Antwerp toegepast had.

Zo belandde de Lierenaar in Duitsland, bij een Europese subtopper, een niveau waarop nog geen enkele andere Belg in Europa heeft gecoacht. Dat schrikte Moors echter allerminst af. "Hoe hoger je klimt, hoe rapper je ontslagen kan worden. Maar dat net dát trok me aan, die challenge, uit mijn comfortzone te moeten treden. Want als ik hier kan overleven, in een voor coaches 'moeilijke' club, dan kan dat later een springplank naar meer zijn."

Welkom in Freak City

Dat Bamberg een 'moeilijke' club is blijkt uit het kerkhof aan coaches dat de voorbije twee jaar werd aangelegd: vier graven. De druk van het bestuur is groot. En die voelde Moors al van bij het eerste gesprek met de Aufsichtsrat van Bamberg.

"Toen kreeg ik de vraag hoe ik zou reageren als ik na een nederlaag een boze mail zou krijgen. Dat is intussen al eens gebeurd, zelfs na een zege, want sommigen blijven kritisch over tactische keuzes. Daar trek ik me echter niets van aan. Nooit zal ik, om mijn vel te redden, iets doen waar ik niet achter sta. En word ik dan toch ontslagen, dan kan ik me niets verwijten."

Ook een drukverhogende, maar tevens stimulerende factor is de fanatieke aanhang van Bamberg, elke match met minstens 4000 abonnees trouw op post. Niet toevallig wordt de stad ook Freak City genoemd en de 6150 zitjes tellende Brose Arena der Frankenhölle.

Een hel waar de leden van de talrijke supportersclubs (waarvan zelfs de grootste in Duitsland) de Sektion Südblock elke keer omtoveren in een Rote Wand, allen getooid in rode T-shirts, zwaaiend met vlaggen, kloppend op trommels, zich de hele wedstrijd schor schreeuwend.

Een kennerspubliek dat echter ook veeleisend is. Zo ervoer Moors al afgelopen zomer, tijdens een traditionele supportersavond, waarvoor hij speciaal naar Bamberg reisde.

"In een pokkehete, volgepakte zaal met 250 man moest ik plaatsnemen op een podium en konden de fans hun kritische vragen afvuren, allemaal netjes voorbereid op papier. Dan voel je meteen: dit is geen gewone club. Basketbal is hier een religie, in een stad zonder grote voetbalploeg. Zelfs de sponsors leven passioneel mee, merkte ik onlangs tijdens een rondetafelgesprek in een poepchic kasteel.

"Daar heb ik, net als aan de fans, uitgelegd dat ik naar eer en geweten keuzes maak, vóór de jeugd, niet tégen oudere spelers. Gewoon mezelf gebleven ook. Daarmee raak je het verst."

Gehalveerd budget

Met die fel gewijzigde kern met acht nieuwe spelers, onder wie de Amerikaan Paris Lee, vorig seizoen ook bij Antwerp Giants, en de Belg Retin Obasohan, startte Moors startte met zeven overwinningen op elf competitiematchen en met vier zeges op zeven Champions Leaguewedstrijden. Al verloor Bamberg (na ons bezoek) wel zijn laatste drie duels, twee in de Bundesliga en afgelopen dinsdag in de CL.

Maar zegt Moors: "Het bestuur beseft ook dat de topclubs uit grootsteden, Alba Berlijn en Bayern München, met hun megabudget normaal buiten categorie zijn. Zeker nadat ons budget gehalveerd werd, gezien de verlegde focus naar de jeugd.

"Ik zal dus wellicht iets meer tijd krijgen om een ploeg te bouwen. En omdat de resultaten van in het begin meevielen, weliswaar met een nog grote progressiemarge, geeft me dat ook meer krediet."

