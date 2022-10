De kanonstart van Genk, Vanakens voorliefde voor paars en het bijna identieke rapport van Union: speeldag 12 in cijfers

De twaalfde speeldag van het seizoen zit er op in 1A . Wat moet u onthouden van afgelopen weekend? Een samenvatting.

Een historische start voor Genk

Antwerp leed dit weekend niet alleen een zware nederlaag bij Standard (3-0) ook in het klassement verloor The Great Old zijn leidersplaats aan Genk. Na 9 overwinningen op rij en de beste start in de clubgeschiedenis is Antwerp nu leider af, door toedoen van Genk dat eveneens een indruwekkend parcours aflegt.

Sinds de komst van Wouter Vrancken winnen de Limburgers voortdurend, vaak op glansrijke wijze. Hun nipte 0-1 overwinning afgelopen weekend dankzij een doelpunt van Paul Onuachu, die na een rampzalige start van het seizoen weer van de partij is, betekent dat de Limburgers nu al sinds speeldag 1 ongeslagen zijn en 31/36 hebben.Zelfs in kampioenenjaren 2010/11 en 2018/19 startten de Genkies niet zo goed. Toen haalden ze respectievelijk 29 en 30 punten na 12 speeldagen.

Onuachu, de regerende Gouden Schoen, heeft zijn vierde doelpunt in de laatste drie wedstrijden gemaakt. Het feit dat Vrancken de hele Genkse ploeg nieuw leven heeft ingeblazen, zowel door enkele sleutelspelers nieuwe kansen te geven als door enkele jongeren te introduceren, bewijst dat de ploeg op de goede weg is.

🧮 31 punten op 36! Nooit – never – jamais eerder begon #KRCGenk met een betere reeks aan een seizoen. Zelfs in laatste kampioenenjaren niet. Toen 29 en 30 punten. Nu niet verloren sinds speeldag één. #OHLGNK — Jarno Bertho (@JarnoBertho) October 15, 2022

Hansderlecht

Hans Vanaken en Anderlecht, dat is grote liefde. El Flaco uit Neerpelt is altijd een belangrijke speler voor zijn team als hij tegen paars-wit speelt. En dat is al heel lang zo. Al bij zijn eerste wedstrijd in de Belgische hoogste klasse met Lokeren, versloeg Hans Vanaken Silvio Proto twee keer en gaf hij zijn visitekaartje af. Een geweldige wedstrijd van een speler die zijn stempel zou drukken op onze competitie.

Zondag, negen jaar later, was Anderlecht opnieuw het slachtoffer van de Limburger, want hij speelde de rol van beslissende passer en bezorgde Casper Nielsen het doelpunt van de overwinning in de topper. In 34 duels tegen de Mauves scoorde de aanvoerder van Club Brugge 13 keer en gaf hij vijf assists. Dat zijn statistieken die een succesvol seizoen in de Pro League waardig zijn. Tot groot ongenoegen van de Brusselse fans.

🫣 Encore et toujours Hans Vanaken contre Anderlecht #ANDCLU



📆 34 matches

⚽️ 13 buts

🎯 5 assists pic.twitter.com/fyUd55XOjA — Ma Pro League (@MaProLeague) October 16, 2022

In Zinho Veritas

Zinho Gano, die sinds het begin van het seizoen op de zwarte lijst van Mbaye Leye stond, keerde net voor de West-Vlaamse Vlasico tegen Kortrijk terug in de selectie van Essevee. En de spits, vorig seizoen nog dé transfer van Zulte, heeft de afgelopen weken snel laten zien waarom de Senegalese coach er verkeerd aan deed hem te negeren. Zulte Waregem won met 1-3 en doorbrak de reeks van tien wedstrijden zonder overwinning.

Gano speelde geen grote rol in de overwinning, maar hij vond het net al drie minuten na zijn entree, door vanaf de penaltystip te scoren. Leye leek vergeten dat het partnerschap Vossen-Gano in de eerste helft van vorig seizoen lange tijd een van de meest effectieve was in de hoogste klasse. Gano is misschien nog geen starter, maar hij zou een van de mannen kunnen zijn die Essevee de komende weken kunnen helpen de zaken om te draaien. Vorig seizoen vond de international uit Guinee-Bissau 13 keer het net.

🔙 Le Zulte Waregem de Mbaye Leye renoue ENFIN avec la victoire #KVKZWA



❌ vs Antwerp

➖ vs Club Brugge

❌ vs Genk

❌ vs Charleroi

➖ vs Cercle

❌ vs USG

❌ vs La Gantoise

❌ vs STVV

❌ vs Westerlo

❌ vs OHL

✅ vs KV Kortrijk pic.twitter.com/KZPtxRxdjL — Ma Pro League (@MaProLeague) October 15, 2022

Vandevoordt, de andere muur in doel

Mingolet’s onnavolgbare prestatie tegen Atletico werd dit weekend bevestigd tegen Anderlecht. Met een fenomenale dubbele parade weerhield hij Fabio Silva van de gelijkmaker in de slotminuten. Mingolet lijkt zijn status als beste doelman (en beste speler) van de Pro League daarmee kracht bij te zetten.

Leider Genk kan echter ook meer en meer rekenen op jonge doelman Vandevoordt. Vandevoordt verrichtte 7 reddingen tegen OHL, waaronder een strafschop. In een wedstrijd waar Genk het niet makkelijk had, stond het jonge talent pal. Hoewel hij zijn consistentie nog moet verbeteren, bevestigt de veelbelovende 20-jarige stilaan dat hij de plaats van Thibaut Courtois zou kunnen innemen wanneer die laatste zijn duivelse gelederen optrekt. Daarvoor zal hij zich na 2024 wel eerst moeten bewijzen in de Bundesliga bij RB Leipzig.

💪 Après Martine joue au football, Marteen (Vandevoordt) garde ses cages inviolées ! #OHLGNK



👊 1 penalty arrêté

🧤 7 arrêts

📊 2.05 xG concédés

👟 73% passes réussies

🤿 5 plongeons

🤜 5 relances

🙌 10 récupérations

📝 Note WhoScored : 9.40/10 (MOTM ⭐️) pic.twitter.com/4YbapRF9OF — Ma Pro League (@MaProLeague) October 15, 2022

Tijdperk-Mazzu verteerd bij Union

De mensen die het ergste vreesden voor Union na het vertrek van Mazzu, Nielsen en Undav kunnen op hun beide oren slapen. De unionisten hebben een serieuze optie genomen op Europees overwinteren en hebben een bijna identiek rapport in de competitie als vorig seizoen. Union scoorde slechts twee keer minder, heeft evenveel punten en doet weer mee met de grote jongens.

Op zondag versloegen ze Oostende (1-6), een tegenstander die een jaar eerder zelfs zeven doelpunten slikte. Het is duidelijk dat Karel Geraerts veel belangrijker en doorslaggevender is geweest voor het succes van RUSG in het verleden dan eerder gedacht. En zoveel te meer voor KVO, de club waar hij na zijn pensioen sportcoördinator was.

🧮 #UnionSG na 12 speeldagen:



2021/22: 25 punten – 27 goals

2022/23: 25 punten – 25 goals



👉🏻 Two-hit-wonder. — Jarno Bertho (@JarnoBertho) October 16, 2022

Cihan Canak: duiveltje uit een doosje

Zowel Mazzu als Ronny Deila hadden zondag een verrassing in hun opstelling bedacht. Mazzu stelde Lucas Stassin op, geboren in 2004 en tweede in de topschutterstand van de Challenger Pro League met zeven doelpunten, terwijl Deila startte met Cihan Canak, geboren in 2005, maar dit seizoen al 128 minuten op zijn naam.

Die gok loonde, want hij scoorde al na negen minuten het derde doelpunt van zijn ploeg door perfect in de rug van Toby Alderweireld te lopen, die te veel werd aangetrokken door Denis Dragus.

In de laatste drie wedstrijden maakte Canak geen deel uit van de Luikse kern en speelde hij voor de U21’s in de Challenger Pro League. Deila maakte de perfecte keuze door hem in de basisopstelling zetten. Op de eerste dag van de Pro League gaf de jongeman uit Verviers een assist tegen Gent, alvorens hetzelfde te doen in de verpletterende nederlaag tegen Westerlo.

Canak, die van Turkse afkomst is, geniet al interesse van Galatasaray en Besiktas, twee grote namen in de Super Lig. Als Belgisch international op onder 18 niveau kan hij ook nog altijd kiezen om de Turkse kleuren verdedigen. Maar ondertussen zal hij zijn goede vorm van deze zondag moeten bevestigen.