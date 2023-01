Belgisch toptalent Noah Mbamba verlaat Club meteen voor Leverkusen

Noah Mbamba verlaat Club Brugge met onmiddellijke ingang voor het Duitse Bayer Leverkusen, zo berichtte de Belgische landskampioen zaterdag via haar officiële kanalen.

De achttienjarige Mbamba, die in de zomer uit zijn contract zou lopen bij blauw-zwart, weigerde een verlenging te tekenen door een gebrek aan speeltijd. Hij moest dit seizoen vooral genoegen nemen met minuten bij Club NXT in de Challenger Pro League.

In totaal maakte hij 25 keer zijn opwachting in de Brugse hoofdmacht. In Duitsland gaat hij op zoek naar meer speelgelegenheid. Leverkusen was eerder dit jaar nog tegenstander van Club in de groepsfase van de Champions League. Mbamba zette zijn krabbel onder een overeenkomst tot eind juni 2028.